Vedat Muriqi için flaş sözler: 'Büyük hata yaptılar!'

Fenerbahçe'nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti.
Geçen sezon Mallorca formasıyla La Liga'da 23 gol atan Kosovalı forvetin İspanya'daki performansını, Mallorca'yı yakından takip eden Marca muhabiri Juanmi Sanchez değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İSPANYOL TAKIMLARI MURIQI'Yİ NASIL KAÇIRDI BİLMİYORUM"
Sanchez, La Liga'da 23 gol atan Muriqi'nin İspanyol kulüpleri tarafından transfer edilmemesinin fırsat kaybı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl kaçırdığını gerçekten bilmiyorum. Birçok kulübün bugün bu transferden dolayı pişman olduğunu düşünüyorum. La Liga'da 23 gol atmış bir futbolcuyu transfer etmemek gerçekten çok enteresan. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi takımların Muriqi'i kadrosuna katması gerektiğini düşünüyordum. Geçen sezon Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe 25 gol attı. Muriqi ise 23 golle onun arkasındaydı."
"ÇOK SOĞUKKANLI VE İYİ BİR BİTİRİCİ"
Kosovalı forvetin saha içindeki özelliklerine de değinen Sanchez, Muriqi'nin karakterine dikkat çekti:
"Gerçekten çok soğukkanlı ve iyi bir bitirici. Özellikle ceza sahası içerisindeki etkinliği çok yüksek. Hava toplarında ise muazzam. Fiziksel olarak çok küçük bir yapıya sahip olmamasına rağmen sahada çok iyi mücadele ediyor ve rakip savunmacılara karşı büyük bir tehdit oluşturuyor. Sadece attığı gollerle değil, karakteriyle de çok önemli bir futbolcu. Lider bir karaktere sahip. Taraftarlarla her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Teknik direktörler ve yönetimle de arası çok iyiydi. Uyumlu ve sorunsuz bir futbolcuydu."
"4 GOL ATMASINA ŞAŞIRMADIM"
Sanchez, Muriqi'nin Eyüpspor karşısında attığı 4 golün kendisi için sürpriz olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Valencia, Muriqi'i gerçekten çok istemişti. Geriye dönüp baktığımızda bu karar daha da dikkat çekici hale geliyor. Valencia, şu an La Liga'da 7 maçta sadece 4 gol atabildi. Vedat ise bu sayıya bir maçta ulaştı. Bir maçta bu sayıya ulaşmasına şaşırmadım. Çünkü Muriqi'in golcülüğünü ve karakterini Mallorca döneminden biliyoruz. O, doğru servis aldığında fark yaratabilecek bir santrfor. Mallorca'da bıraktığı iz hâlâ çok güçlü."
Geçen sezon Mallorca formasıyla La Liga'da 23 gol atan Kosovalı forvetin İspanya'daki performansını, Mallorca'yı yakından takip eden Marca muhabiri Juanmi Sanchez değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İSPANYOL TAKIMLARI MURIQI'Yİ NASIL KAÇIRDI BİLMİYORUM"
Sanchez, La Liga'da 23 gol atan Muriqi'nin İspanyol kulüpleri tarafından transfer edilmemesinin fırsat kaybı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl kaçırdığını gerçekten bilmiyorum. Birçok kulübün bugün bu transferden dolayı pişman olduğunu düşünüyorum. La Liga'da 23 gol atmış bir futbolcuyu transfer etmemek gerçekten çok enteresan. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi takımların Muriqi'i kadrosuna katması gerektiğini düşünüyordum. Geçen sezon Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe 25 gol attı. Muriqi ise 23 golle onun arkasındaydı."
"ÇOK SOĞUKKANLI VE İYİ BİR BİTİRİCİ"
Kosovalı forvetin saha içindeki özelliklerine de değinen Sanchez, Muriqi'nin karakterine dikkat çekti:
"Gerçekten çok soğukkanlı ve iyi bir bitirici. Özellikle ceza sahası içerisindeki etkinliği çok yüksek. Hava toplarında ise muazzam. Fiziksel olarak çok küçük bir yapıya sahip olmamasına rağmen sahada çok iyi mücadele ediyor ve rakip savunmacılara karşı büyük bir tehdit oluşturuyor. Sadece attığı gollerle değil, karakteriyle de çok önemli bir futbolcu. Lider bir karaktere sahip. Taraftarlarla her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Teknik direktörler ve yönetimle de arası çok iyiydi. Uyumlu ve sorunsuz bir futbolcuydu."
"4 GOL ATMASINA ŞAŞIRMADIM"
Sanchez, Muriqi'nin Eyüpspor karşısında attığı 4 golün kendisi için sürpriz olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Valencia, Muriqi'i gerçekten çok istemişti. Geriye dönüp baktığımızda bu karar daha da dikkat çekici hale geliyor. Valencia, şu an La Liga'da 7 maçta sadece 4 gol atabildi. Vedat ise bu sayıya bir maçta ulaştı. Bir maçta bu sayıya ulaşmasına şaşırmadım. Çünkü Muriqi'in golcülüğünü ve karakterini Mallorca döneminden biliyoruz. O, doğru servis aldığında fark yaratabilecek bir santrfor. Mallorca'da bıraktığı iz hâlâ çok güçlü."