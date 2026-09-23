Cristiano Ronaldo: "Beni öldürmek isteyenler var!"

Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisine yönelik eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

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calendar 23 Eylül 2026 21:33 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 21:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Cristiano Ronaldo: 'Beni öldürmek isteyenler var!'
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Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz'in Galler ile yapacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak." dedi.

Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum." bilgisini verdi.

Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim." ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLER VAR"

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Ronaldo, "Tamamen açık sözlü olamam. Diplomatik olmam gerekiyor. Her zaman coşkulu bir şekilde karşılandığımı söyledim, ama bu yıl bu takdiri en çok hissettiğim yıllardan biri oldu. Beni öldürmek isteyenler var, ama ancak av tüfeğiyle. Uzun yıllardır futbol oynuyorum ve neredeyse her yerde iyi karşılandım. Bazı kanallar bana saldırmaya ve itibarımı zedelemeye çalışıyor, ama bir tüfek kullanmadıkça hiçbir şansları yok. O zaman bile kurşundan kaçarım. Ama buna alışığım" şeklinde konuştu.

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