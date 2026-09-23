Raptors, Kawhi Leonard'la iki yıllık 115 milyon dolarlık uzatma konusunda anlaştı

Toronto Raptors, takıma geri dönen Kawhi Leonard'la iki yıllık, 115 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Raptors, Kawhi Leonard'la iki yıllık 115 milyon dolarlık uzatma konusunda anlaştı
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Toronto Raptors, takıma geri dönen Kawhi Leonard'la iki yıllık, 115 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşmada 2028-29 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leonard'ın menajeri Harrison Gaines, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı. Raptors, yıldız oyuncunun Los Angeles Clippers'tan transferini kısa süre önce tamamlamıştı.

Üç yıllık, 149,5 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonuna girmeye hazırlanan Leonard, yeni anlaşmada 126 milyon dolara kadar kazanabilecekti. Charania'ya göre 34 yaşındaki oyuncu, Toronto'ya mali esneklik sağlamak için bu tutardan 11 milyon dolar daha düşük bir anlaşmayı kabul etti. Leonard, Clippers'la yapılan takasta 7,5 milyon dolarlık takas bonusundan da vazgeçti.

Leonard'ın yeni sözleşme görüşmeleri için Gaines'i menajeri olarak görevlendirdiği belirtildi. Gaines, son bir yıldır yıldız oyuncunun iş ilişkileriyle ilgilenen avukatıydı. Leonard'ı daha önce menajer Mitch Frankel ile amcası ve iş danışmanı Dennis Robertson temsil ediyordu. NBA, Clippers'ın maaş sınırını dolanmasına ilişkin soruşturmanın ardından Robertson'a ligle beş yıl boyunca iş yapma yasağı getirmişti. Lig, Robertson'ın saha dışında uygunsuz taleplerde bulunduğunu ve Clippers'ın bunları bildirmediğini tespit etmişti.

Leonard, 2019'da Raptors'ı kulüp tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna taşımış, Golden State Warriors'a karşı altı maçta kazanılan final serisinin MVP'si seçilmişti.

İki kez NBA Finalleri MVP'si olan oyuncu, geçen sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund, 3,6 asist ve 1,9 top çalma ortalamaları yakaladı. Leonard, sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 isabetle oynadı.

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