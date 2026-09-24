Bugün
21:45
Kosova
İrlanda
Bugün
21:45
Avusturya
İsrail
Bugün
21:45
Sırbistan
Yunanistan
Bugün
21:45
Norveç
Danimarka
Bugün
21:45
Portekiz
Galler
Bugün
21:45
Hollanda
Almanya
Bugün
19:00
Andora
Malta
Bugün
21:45
Linheştayn
Litvanya
CANLI
15'
Japonya
1
Uruguay
0
Bugün
14:00
Güney Kore
Ekvador
Bugün
17:00
Özbekistan
İran

Smart: "Lakers'ın teklifi saygısızcaydı"

Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Marcus Smart, Lakers'ın kendisini takımda tutmak için sunduğu teklifin sahadaki performansını yansıtmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Smart: 'Lakers'ın teklifi saygısızcaydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Rockets ile iki yıllık sözleşme imzalamış olan Smart, Los Angeles Lakers'tan ayrılma kararında kendisine sunulan sözleşme teklifinin etkili olduğunu anlattı. Lakers'ın teklifinin, Rockets'tan alacağı ücretten daha yüksek olmasına rağmen "saygısızca" olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Houston Chronicle'dan Varun Shankar'a konuşan Smart, teklifin ayrıntılarını paylaşmadı:

"Öncelikle, o kadar iyi oynadım ki sonunda sunulan teklif performansımla örtüşmüyordu. Özellikle de benden çok daha kötü oynayan oyuncuların aldığı teklifleri görünce. Ayrıca istediğimiz sözleşme güvencesini de sağlamaya yanaşmadılar."

Rockets, Smart ile 2027-28 sezonu için 6,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren iki yıllık, 12,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Smart, Lakers forması giydiği tek sezonda 62 maçta 9,3 sayı, 3 asist, 2,8 ribaund ve 1,4 top çalma ortalamaları yakaladı.

Houston'da kendisini yeniden kanıtlamak isteyen 12 yıllık NBA oyuncusu, uzun vadede hak ettiğine inandığı sözleşmeye ulaşmayı hedeflediğini belirtti:

"Bana, hak ettiğim karşılığı almak için sahaya çıkma fırsatı verdiler. Aileme iyi bir yaşam sağlamak için çok çalıştım. Birkaç yıllık, iyi ücretli bir sözleşme ya da daha kısa süreli, yüksek ücretli bir sözleşme... Böyle bir seçeneğe sahip olmak istiyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.