Rockets ile iki yıllık sözleşme imzalamış olan Smart, Los Angeles Lakers'tan ayrılma kararında kendisine sunulan sözleşme teklifinin etkili olduğunu anlattı. Lakers'ın teklifinin, Rockets'tan alacağı ücretten daha yüksek olmasına rağmen "saygısızca" olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Houston Chronicle'dan Varun Shankar'a konuşan Smart, teklifin ayrıntılarını paylaşmadı:
"Öncelikle, o kadar iyi oynadım ki sonunda sunulan teklif performansımla örtüşmüyordu. Özellikle de benden çok daha kötü oynayan oyuncuların aldığı teklifleri görünce. Ayrıca istediğimiz sözleşme güvencesini de sağlamaya yanaşmadılar."
Rockets, Smart ile 2027-28 sezonu için 6,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren iki yıllık, 12,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Smart, Lakers forması giydiği tek sezonda 62 maçta 9,3 sayı, 3 asist, 2,8 ribaund ve 1,4 top çalma ortalamaları yakaladı.
Houston'da kendisini yeniden kanıtlamak isteyen 12 yıllık NBA oyuncusu, uzun vadede hak ettiğine inandığı sözleşmeye ulaşmayı hedeflediğini belirtti:
"Bana, hak ettiğim karşılığı almak için sahaya çıkma fırsatı verdiler. Aileme iyi bir yaşam sağlamak için çok çalıştım. Birkaç yıllık, iyi ücretli bir sözleşme ya da daha kısa süreli, yüksek ücretli bir sözleşme... Böyle bir seçeneğe sahip olmak istiyorum."
"Öncelikle, o kadar iyi oynadım ki sonunda sunulan teklif performansımla örtüşmüyordu. Özellikle de benden çok daha kötü oynayan oyuncuların aldığı teklifleri görünce. Ayrıca istediğimiz sözleşme güvencesini de sağlamaya yanaşmadılar."
Rockets, Smart ile 2027-28 sezonu için 6,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeren iki yıllık, 12,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Smart, Lakers forması giydiği tek sezonda 62 maçta 9,3 sayı, 3 asist, 2,8 ribaund ve 1,4 top çalma ortalamaları yakaladı.
Houston'da kendisini yeniden kanıtlamak isteyen 12 yıllık NBA oyuncusu, uzun vadede hak ettiğine inandığı sözleşmeye ulaşmayı hedeflediğini belirtti:
"Bana, hak ettiğim karşılığı almak için sahaya çıkma fırsatı verdiler. Aileme iyi bir yaşam sağlamak için çok çalıştım. Birkaç yıllık, iyi ücretli bir sözleşme ya da daha kısa süreli, yüksek ücretli bir sözleşme... Böyle bir seçeneğe sahip olmak istiyorum."