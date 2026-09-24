Beşiktaş'ta sakatlık seferberliği!

Beşiktaş'ta Milli araya girilirken, üst üste sakatlık haberleri de geldi. Özellikle takımın yıldızlarının yaşadığı problemler can sıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TROSSARD'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaz döneminde takıma katılan isimlerden biri olan Leandro Trossard'ın, topuk kemiğinde ödem tespit edilmişti. Marsilya ve Amed maçlarını kaçıran Belçikalı oyuncunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
ORKUN ANTRENMANA ÇIKMADI
Kaptan Orkun Kökçü'nün ise ayak parmağındaki ağrının devam ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta sahanın durumuna nihai karar verilecek.
VLAHOVIC AFFINI İSTEDİ
Diğer taraftan bir sakatlık haberi de Kartal'ın golcüsü Dusan Vlahovic'ten gelmişti. Sırp forvet, alt adalesinde yaşadığı ağrı nedeniyle kendi milli takımından affını istedi.
26 yaşındaki oyuncunun, Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları kaçıracağı bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda 3 oyuncunun da ara sonrasında 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor maçına yetişmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Bir aksilik olmaz ise 3 oyuncunun da Körfez ekibi karşısında sahada yer alma ihtimali bulunuyor.
Yaz döneminde takıma katılan isimlerden biri olan Leandro Trossard'ın, topuk kemiğinde ödem tespit edilmişti. Marsilya ve Amed maçlarını kaçıran Belçikalı oyuncunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
ORKUN ANTRENMANA ÇIKMADI
Kaptan Orkun Kökçü'nün ise ayak parmağındaki ağrının devam ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta sahanın durumuna nihai karar verilecek.
VLAHOVIC AFFINI İSTEDİ
Diğer taraftan bir sakatlık haberi de Kartal'ın golcüsü Dusan Vlahovic'ten gelmişti. Sırp forvet, alt adalesinde yaşadığı ağrı nedeniyle kendi milli takımından affını istedi.
26 yaşındaki oyuncunun, Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları kaçıracağı bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda 3 oyuncunun da ara sonrasında 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor maçına yetişmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Bir aksilik olmaz ise 3 oyuncunun da Körfez ekibi karşısında sahada yer alma ihtimali bulunuyor.