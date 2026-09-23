Achraf Hakimi, hakim karşısına çıkacak

PSG'nin kaptanlarından Achraf Hakimi, 2023'te yöneltilen tecavüz suçlaması kapsamında ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 23:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Achraf Hakimi, hakim karşısına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Paris Saint-Germain'in kaptanlarından Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AFP'nin haberine göre, Faslı futbolcu hakkında 2023 yılında bir kadının yaptığı tecavüz suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonucunda yargılama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İsmi açıklanmayan bir kadın, 2023 yılında Hakimi'yi kendisine tecavüz etmekle suçladı. Bunun üzerine Mart 2023'te ön soruşturma başlatıldı.

Soruşturma hakimi, Şubat 2026'da Hakimi'nin ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

27 yaşındaki futbolcu, davanın düşürülmesi için itirazda bulundu ancak bu başvuru kabul edilmedi.

Hakimi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.