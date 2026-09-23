Serdal Adalı'dan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirtirken, bazı pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!
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Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda yayıncı kuruluşla ilgili yaşadıkları sorunlara da değindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Adalı, "Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var." ifadelerini kullandı.

VLAHOVIC POZİSYONU

Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe derbisinde Dusan Vlahovic'in gösterildiği bir pozisyon üzerinden yaşanan diyaloğu da anlattı.

Adalı, "Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler." dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yayıncı kuruluşun bazı pozisyonları VAR'a gönderme sürecine ilişkin de hukuki adım attığını belirten Adalı, "Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum." açıklamasını yaptı.

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