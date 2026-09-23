Serdal Adalı'dan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!

Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda yayıncı kuruluşla ilgili yaşadıkları sorunlara da değindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, "Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var." ifadelerini kullandı.
VLAHOVIC POZİSYONU
Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe derbisinde Dusan Vlahovic'in gösterildiği bir pozisyon üzerinden yaşanan diyaloğu da anlattı.
Adalı, "Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler." dedi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Yayıncı kuruluşun bazı pozisyonları VAR'a gönderme sürecine ilişkin de hukuki adım attığını belirten Adalı, "Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum." açıklamasını yaptı.
VLAHOVIC POZİSYONU
Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe derbisinde Dusan Vlahovic'in gösterildiği bir pozisyon üzerinden yaşanan diyaloğu da anlattı.
Adalı, "Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler." dedi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Yayıncı kuruluşun bazı pozisyonları VAR'a gönderme sürecine ilişkin de hukuki adım attığını belirten Adalı, "Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum." açıklamasını yaptı.