EuroLeague'in deneyimli koçlarından Ettore Messina, The Diamond Pod programında Kobe Bryant ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı. 2011-12 sezonunda Los Angeles Lakers'ta koç danışmanı olarak görev yapan Messina, Bryant'ın Avrupa'daki çalışmalarını yakından takip ettiğini ilk karşılaşmalarında fark ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Oradaki ilk günümde koçların odasına geldi. Beni gördüğünde, sanki bir NBA koçuymuşum gibi davrandı. Hemen bana Bologna'da yaptıklarımdan söz etmeye başladı; maçları izlediğini söyledi."
Messina, Bryant'ın EuroLeague'e duyduğu ilginin aralarında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti:
"EuroLeague'i bu kadar önemsediği için bir ilişki geliştirdik. Bu konuda sık sık konuşuyorduk."
NBA'e gitmeden önce Virtus Bologna ve CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonlukları kazanan Messina, Bryant'ın oyunu anlama biçiminden ve çalışma disiplininden de çok şey öğrendiğini söyledi:
"Oyunu nasıl bildiğinden, nasıl gördüğünden çok şey öğrendim. Kendini inanılmaz zorluyordu. Bunu yaparken çevresindeki herkesi de zorluyordu: koçları, takım arkadaşlarını... Bulunduğu ortamın tamamında baskı yaratan biriydi. Kaybetmeye hiç tahammül edemezdi."
Çocukluğunun bir bölümünü, babası Joe Bryant'ın profesyonel basketbol oynadığı İtalya'da geçiren Kobe, kariyeri boyunca Avrupa basketboluyla yakın bağını sürdürmüştü.
Messina, Bryant'ın EuroLeague'e duyduğu ilginin aralarında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti:
"EuroLeague'i bu kadar önemsediği için bir ilişki geliştirdik. Bu konuda sık sık konuşuyorduk."
NBA'e gitmeden önce Virtus Bologna ve CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonlukları kazanan Messina, Bryant'ın oyunu anlama biçiminden ve çalışma disiplininden de çok şey öğrendiğini söyledi:
"Oyunu nasıl bildiğinden, nasıl gördüğünden çok şey öğrendim. Kendini inanılmaz zorluyordu. Bunu yaparken çevresindeki herkesi de zorluyordu: koçları, takım arkadaşlarını... Bulunduğu ortamın tamamında baskı yaratan biriydi. Kaybetmeye hiç tahammül edemezdi."
Çocukluğunun bir bölümünü, babası Joe Bryant'ın profesyonel basketbol oynadığı İtalya'da geçiren Kobe, kariyeri boyunca Avrupa basketboluyla yakın bağını sürdürmüştü.