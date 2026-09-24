Vincenzo Italiano'dan yabancı kuralına övgü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki futbol sistemi ve yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, Türkiye'deki mevcut sistemin kulüpleri yerli oyunculara daha fazla şans vermeye yönelttiğini belirterek, genç futbolcuların gelişimi açısından bunun önemli olduğunu ifade etti.
"GENÇ OYUNCULAR KONUSUNDA YETERİNCE CESUR DEĞİLSİNİZ"
İtaliano, genç oyuncuların gelişimi konusunda kendisine aktarılan bir görüşü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ta bu konuyu konuştuğum Alman bir yönetici var. Bana, 'İtalya'da 18 yaşındaki bir oyuncuyu çok genç görüyorsunuz ve onu bozacağınızı düşünüyorsunuz. Ama başka ülkelerde böyle değil. Genç oyunculara sabrediliyor, yaptıkları hatalar ve tecrübesizlikleri kabul ediliyor. Siz genç oyuncular konusunda yeterince cesur değilsiniz' dedi. Bence çok doğru söylüyor."
İLHAN FAKILI ÖRNEĞİNİ VERDİ
Beşiktaş'taki genç futbolcu İlhan Fakılı'dan da söz eden Italiano, oyuncunun kısa sürede gösterdiği gelişime dikkat çekti:
"Beşiktaş'ta 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. Fransa ikinci liginden geldi ve oradaki seviye çok yüksek değil. Montella beni arayıp, 'Bu oyuncuyu beğeniyorum' dedi ve ardından onu milli takıma çağırdı. Bu benim için çok duygusal bir andı. İlhan gerçekten çok hızlı gelişiyor."
"YERLİ OYUNCULARIN GELİŞİMİ HIZLANIYOR"
Italiano, Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralının yerli futbolcuların gelişimine katkı sağladığını düşündüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca Türkiye'deki yabancı kuralını da doğru buluyorum. Kadroda en fazla 10 tane 23 yaş üstü ve 4 tane 23 yaş altı yabancı oyuncu bulunabiliyor. Geri kalan oyuncuların Türk olması gerekiyor. Böyle bir sisteme uymak zorunda kaldığınızda yerli oyuncuların gelişimi de hızlanıyor."
"GENÇ OYUNCULAR KONUSUNDA YETERİNCE CESUR DEĞİLSİNİZ"
İtaliano, genç oyuncuların gelişimi konusunda kendisine aktarılan bir görüşü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ta bu konuyu konuştuğum Alman bir yönetici var. Bana, 'İtalya'da 18 yaşındaki bir oyuncuyu çok genç görüyorsunuz ve onu bozacağınızı düşünüyorsunuz. Ama başka ülkelerde böyle değil. Genç oyunculara sabrediliyor, yaptıkları hatalar ve tecrübesizlikleri kabul ediliyor. Siz genç oyuncular konusunda yeterince cesur değilsiniz' dedi. Bence çok doğru söylüyor."
İLHAN FAKILI ÖRNEĞİNİ VERDİ
Beşiktaş'taki genç futbolcu İlhan Fakılı'dan da söz eden Italiano, oyuncunun kısa sürede gösterdiği gelişime dikkat çekti:
"Beşiktaş'ta 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. Fransa ikinci liginden geldi ve oradaki seviye çok yüksek değil. Montella beni arayıp, 'Bu oyuncuyu beğeniyorum' dedi ve ardından onu milli takıma çağırdı. Bu benim için çok duygusal bir andı. İlhan gerçekten çok hızlı gelişiyor."
"YERLİ OYUNCULARIN GELİŞİMİ HIZLANIYOR"
Italiano, Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralının yerli futbolcuların gelişimine katkı sağladığını düşündüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca Türkiye'deki yabancı kuralını da doğru buluyorum. Kadroda en fazla 10 tane 23 yaş üstü ve 4 tane 23 yaş altı yabancı oyuncu bulunabiliyor. Geri kalan oyuncuların Türk olması gerekiyor. Böyle bir sisteme uymak zorunda kaldığınızda yerli oyuncuların gelişimi de hızlanıyor."