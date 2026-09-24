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Galatasaray'da krizi bitirecek dönüş!

Milli araya Trabzon yenilgisinin üzüntüsüyle giren Galatasaray, dönüşte toparlanmak için Osimhen'in dönüşünü bekliyor. Nijeryalı yıldız ülkesinden gönderdiği mesajda adeta "Kasımpaşa maçına hazırım" der gibiydi. Okan Buruk da tüm sistemini bu müjdeli habere göre hazırlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 10:38
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da krizi bitirecek dönüş!
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Galatasaray, krizden Victor Osimhen'le çıkacak... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli araya girmeden önceki son maçta Trabzonspor'dan fark yiyen ve liderliği kaptıran Sarı-Kırmızılılar, dönüşte oynanacak Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında ayağa kalkmak için golcüsünü bekliyor. Bu sezon Victor Osimhen'in oynadığı 4 maçı da kazanan, Nijeryalı futbolcunun oynamadığı 3 maçta ise 2 mağlubiyet alan, 1 maçta da Kocaeli'ni zorlanarak yenebilen Galatasaray'da neredeyse tüm hücum sistemi kilitlenmiş durumda. Takım 5 gün izne çıkarken ülkesine dönen Osimhen'in sosyal medyadaki son hareketi ise beklenen geri dönüşün müjdecisi gibiydi.

BİR ARAYA GELECEKLER

Instagram'da paylaşılan "Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayabilecek" haberine kalp bırakan 27 yaşındaki futbolcu, bir anlamda "Hazırım" mesajını iletmiş oldu. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan da affı istenen tecrübeli yıldızın, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynamayı hedeflediği öğrenildi. İzin dönüşünde teknik ekip ve sağlık heyeti Osimhen'le görüşerek takımla idmanlara ne zaman katılacağına karar verecek.

BU ÜÇLÜYÜ BEKLİYOR

Aslan'ın hocası Okan Buruk'un gözü de yollarda. Tatile çıkmadan önce kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Osimhen'li sisteme geri dönüş sinyalleri veren başarılı çalıştırıcı, özellikle ön tarafta Leao - Osimhen - Sane üçlüsünün bir araya gelmesiyle takımdaki olumsuz havanın tamamen dağılacağı fikrine sahip. Okan hocanın aklındaki tek soru işareti Barış Alper'in durumu. Milli yıldızdan da vazgeçmek istemeyen Buruk, izin sonrası tüm olasılıkları masaya yatıracak.  

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