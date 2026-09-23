Serdal Adalı: "En zorlu fikstür bize geliyor"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, son yıllarda siyah-beyazlıların en zorlu fikstürlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 22:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı: 'En zorlu fikstür bize geliyor'
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda lig fikstürüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son yıllarda Beşiktaş'ın fikstürünün zorlu olduğunu savunan Adalı, "Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik." dedi.

"TORBADAN ÇEKİLİYOR"

Fikstürün belirlenme şekline de değinen Adalı, "Lig fikstürü torbadan çekiliyor, bizim kısmetsizliğimiz." ifadelerini kullandı.

Adalı ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından ligde deplasmanlarla karşılaştığını belirterek, "Her yurtdışından geldiğimizde deplasmana gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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