Marsilya'da Genesio krizi; işler arapsaçı!

Marsilya'da sportif kriz, yönetim cephesindeki gerilimle birleşmiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligue 1'de PSG'ye karşı oynanan Le Classique'i 2-1 kaybeden Marsilya, üst üste beşinci yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından gözler bir kez daha teknik direktör Bruno Genesio'ya çevrildi.
Fransız çalıştırıcının özellikle kulüp sahibi Frank McCourt'un sessiz kalmasından rahatsız olduğu ve kulübün mevcut durumu hakkında açıklama yapması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.
GENESIO'NUN RAHATSIZLIĞI YENİ DEĞİL
Bruno Genesio ile yönetim arasındaki fikir ayrılığı ilk kez bu sezon ortaya çıkmadı.
Ağustos ayında Genesio, kanat oyuncusu Igor Paixao'nun takımda tutulmasını istemişti. Ancak kulüp sahibi Frank McCourt'un, kulüpte uygulanan ekonomik küçülme politikası nedeniyle oyuncunun satılmasından yana olduğu belirtilmişti.
Bu süreçte Genesio'nun geleceğiyle ilgili de soru işaretleri oluşmuştu.
RENNES MAÇI SONRASI DA MESAJ VERMİŞTİ
Marsilya'nın 11 Eylül'de Rennes'e 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Genesio, kulübün ekonomik şartlarına dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Deneyimli teknik adam, "Belki bazı şeyleri daha açık anlatmak gerekiyor. Ama bunu yapması gereken kişi ben değilim." ifadelerini kullanarak yönetimi işaret etmişti.
Genesio'nun, hem sportif sonuçlar hem de kulübün ekonomik durumu hakkında sürekli açıklama yapmak zorunda kalan isim olmaktan yorulduğu belirtiliyor.
PSG YENİLGİSİ GERİLİMİ ARTIRDI
PSG karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet, Fransız teknik adamın hayal kırıklığını daha da artırdı.
Marsilya'nın beraberliği yakalamasının ardından PSG'nin yeniden öne geçmesine oldukça sinirlenen Genesio'nun maç sonunda soyunma odasının önünde uzun süre gidip geldiği aktarıldı.
Fransız çalıştırıcının özellikle takımının beraberlikten sonra yeniden geriye düşme şekline tepki gösterdiği belirtildi.
İSTİFA GÜNDEMİNDE YOK
Bruno Genesio'nun yaşanan gelişmelerden ve alınan sonuçlardan ciddi şekilde etkilendiği ifade edilse de teknik adamın görevini bırakmayı düşünmediği kaydedildi.
TAZMİNATI AĞIR
Olimpik Marsilya yönetim ise Bruno Genesio ile yollarını ayırma kararını verdi ancak aylık 400 bin Euro maaşı nedeniyle bu kararı resmiyete dökemedi.
Fransız çalıştırıcının özellikle kulüp sahibi Frank McCourt'un sessiz kalmasından rahatsız olduğu ve kulübün mevcut durumu hakkında açıklama yapması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.
GENESIO'NUN RAHATSIZLIĞI YENİ DEĞİL
Bruno Genesio ile yönetim arasındaki fikir ayrılığı ilk kez bu sezon ortaya çıkmadı.
Ağustos ayında Genesio, kanat oyuncusu Igor Paixao'nun takımda tutulmasını istemişti. Ancak kulüp sahibi Frank McCourt'un, kulüpte uygulanan ekonomik küçülme politikası nedeniyle oyuncunun satılmasından yana olduğu belirtilmişti.
Bu süreçte Genesio'nun geleceğiyle ilgili de soru işaretleri oluşmuştu.
RENNES MAÇI SONRASI DA MESAJ VERMİŞTİ
Marsilya'nın 11 Eylül'de Rennes'e 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Genesio, kulübün ekonomik şartlarına dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Deneyimli teknik adam, "Belki bazı şeyleri daha açık anlatmak gerekiyor. Ama bunu yapması gereken kişi ben değilim." ifadelerini kullanarak yönetimi işaret etmişti.
Genesio'nun, hem sportif sonuçlar hem de kulübün ekonomik durumu hakkında sürekli açıklama yapmak zorunda kalan isim olmaktan yorulduğu belirtiliyor.
PSG YENİLGİSİ GERİLİMİ ARTIRDI
PSG karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet, Fransız teknik adamın hayal kırıklığını daha da artırdı.
Marsilya'nın beraberliği yakalamasının ardından PSG'nin yeniden öne geçmesine oldukça sinirlenen Genesio'nun maç sonunda soyunma odasının önünde uzun süre gidip geldiği aktarıldı.
Fransız çalıştırıcının özellikle takımının beraberlikten sonra yeniden geriye düşme şekline tepki gösterdiği belirtildi.
İSTİFA GÜNDEMİNDE YOK
Bruno Genesio'nun yaşanan gelişmelerden ve alınan sonuçlardan ciddi şekilde etkilendiği ifade edilse de teknik adamın görevini bırakmayı düşünmediği kaydedildi.
TAZMİNATI AĞIR
Olimpik Marsilya yönetim ise Bruno Genesio ile yollarını ayırma kararını verdi ancak aylık 400 bin Euro maaşı nedeniyle bu kararı resmiyete dökemedi.