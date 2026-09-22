TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü'nün bugün de antrenmanda yer almadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Eylül 2026 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama gerçekleştirildi.

Geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlayan idman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'ndaki pas ve taktik çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN AÇIKLAMA

Dün yapılan çalışmaya seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü ise antrenmanda yer almadı.

İdmanı TFF başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 23 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.