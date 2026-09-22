ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Detroit Pistons, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Jalen Duren'a beş yıl için 200 milyon dolarlık sözleşme teklifinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Sam Amick ve Hunter Patterson'ın aktardığına göre Pistons'ın son teklifi, ağustos ayında sunduğu tekliften 10 milyon dolar daha yüksek. Sözleşmede ayrıca herhangi bir takım ya da oyuncu opsiyonu bulunmuyor.
En az 200 milyon dolar değerinde bir sözleşme talep ettiği belirtilen Duren'ın, buna rağmen Detroit'ın son teklifini geri çevirdiği bildirildi.
Duren, Pistons'tan beş yıl için 287 milyon dolara kadar ulaşabilecek bir sözleşme almaya uygun durumda. Detroit, geçtiğimiz cuma günü genç oyuncularından Ausar Thompson'la beş yıllık ve 155 milyon dolarlık çaylak kontratı uzatması imzalamıştı.
Amick ve Patterson'a konuşan kaynaklar, sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanmaması hâlinde Duren'ın 28 Eylül'de düzenlenecek Pistons medya gününe katılmayabileceğini belirtti.
Duren'ın Detroit tarafından sunulan bir yıllık ve 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmek için 1 Ekim'e kadar süresi bulunuyor. Genç pivot bu teklifi imzalarsa gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.
22 yaşındaki Duren, geçtiğimiz sezon kariyerinin en büyük çıkışını gerçekleştirmişti. 70 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakalamıştı. Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, ayrıca sezon sonunda NBA'in en iyi üçüncü beşine girmeyi başarmıştı.
Ancak Duren, normal sezondaki performansını playofflara taşımakta zorlanmış ve maç başına yalnızca 10,2 sayı ile 8,5 ribaund üretebilmişti.
En az 200 milyon dolar değerinde bir sözleşme talep ettiği belirtilen Duren'ın, buna rağmen Detroit'ın son teklifini geri çevirdiği bildirildi.
Duren, Pistons'tan beş yıl için 287 milyon dolara kadar ulaşabilecek bir sözleşme almaya uygun durumda. Detroit, geçtiğimiz cuma günü genç oyuncularından Ausar Thompson'la beş yıllık ve 155 milyon dolarlık çaylak kontratı uzatması imzalamıştı.
Amick ve Patterson'a konuşan kaynaklar, sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanmaması hâlinde Duren'ın 28 Eylül'de düzenlenecek Pistons medya gününe katılmayabileceğini belirtti.
Duren'ın Detroit tarafından sunulan bir yıllık ve 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmek için 1 Ekim'e kadar süresi bulunuyor. Genç pivot bu teklifi imzalarsa gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.
22 yaşındaki Duren, geçtiğimiz sezon kariyerinin en büyük çıkışını gerçekleştirmişti. 70 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakalamıştı. Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, ayrıca sezon sonunda NBA'in en iyi üçüncü beşine girmeyi başarmıştı.
Ancak Duren, normal sezondaki performansını playofflara taşımakta zorlanmış ve maç başına yalnızca 10,2 sayı ile 8,5 ribaund üretebilmişti.