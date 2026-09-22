Santraya gitmek Galatasaray'a yaramıyor!

Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın başarılarının yanında zaafları da var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olup milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği maçları geri çevirmekte zorlanıyor.
Cimbom, Buruk'un ilk üç sezonunda geriye düştüğü 25 lig maçının 14'ünü kazanırken son iki sezondaki 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi.
İlk üç sezonda yüzde 56 olan maç çevirme oranı son iki sezonda yüzde 30.8'e gerilerken Okan Buruk kanayan bu yarayı şu ana dek kapatamadı.
Cimbom, Buruk'un ilk üç sezonunda geriye düştüğü 25 lig maçının 14'ünü kazanırken son iki sezondaki 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi.
İlk üç sezonda yüzde 56 olan maç çevirme oranı son iki sezonda yüzde 30.8'e gerilerken Okan Buruk kanayan bu yarayı şu ana dek kapatamadı.