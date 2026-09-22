Santraya gitmek Galatasaray'a yaramıyor!

Galatasaray, geriye düştüğü son 13 maçtan sadece 4 galibiyet çıkarabildi.

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calendar 22 Eylül 2026 08:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Santraya gitmek Galatasaray'a yaramıyor!
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın başarılarının yanında zaafları da var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olup milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği maçları geri çevirmekte zorlanıyor.

Cimbom, Buruk'un ilk üç sezonunda geriye düştüğü 25 lig maçının 14'ünü kazanırken son iki sezondaki 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi.

İlk üç sezonda yüzde 56 olan maç çevirme oranı son iki sezonda yüzde 30.8'e gerilerken Okan Buruk kanayan bu yarayı şu ana dek kapatamadı. 

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