Bradley Beal, Washington Wizards'ta kalmakla kariyerine başka bir takımda devam etmek arasında karar vermeye çalıştığı dönemde son derece önemli bir tercihle karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki seçenek arasındaki maddi fark oldukça büyüktü. Washington'da kalması halinde Beal, beş yıllığı 251 milyon dolarlık süper maksimum kontrata imza atabilecekti. Takımdan ayrılması durumunda ise alabileceği en yüksek sözleşme dört yıllığı 179 milyon dolar olacaktı.
Beal, "Bu gerçekten zor bir durum. Birçok açıdan hem bir lütuf hem de bir lanet. Maddi açıdan baktığınızda evet, ortada çok büyük bir para var. Twitter'da bir anket düzenleyip insanlara bu iki sözleşmeden hangisini tercih edeceklerini sorsanız, aklı başında herkesin büyük olanı seçeceğini garanti edebilirim" dedi.
Potansiyel kazançlar arasındaki büyük farka rağmen Beal, geleceğini belirleyen tek unsurun para olmayacağını vurguladı.
İnsanların dışarıdan bakıldığında bu tercihi nasıl değerlendirebileceğini anladığını belirten yıldız oyuncu, önceliğinin kazanabileceğine inandığı bir ortamda bulunmak olduğunu söyledi.
"Bunu anlıyorum. Ancak diğer insanların ne söyleyeceğini veya ne düşüneceğini kafama takamam. Bu onların görüşü olacak. Ben vereceğim kararın neye dayanacağını biliyorum. Kararım, nerede kazanabileceğimi hissettiğime bağlı olacak."
Beal, Wizards'ın çevresinde rekabetçi bir takım kurabileceğine inanması halinde Washington'da kalmayı da seçenekler arasında tutuyordu. Yıldız oyuncu, kalması durumunda organizasyona olan bağlılığının eksiksiz şekilde devam edeceğini açıkça dile getirdi.
"Washington'da kazanabileceğimi hissedersem burada kalırım ve insanların da buna saygı duymasını isterim. Saygı duyabilirsiniz veya duymayabilirsiniz ama ben tüm gücümle mücadele edeceğim. Rekabet edeceğim ve bu takımı daha iyi hale getirmeye çalışacağım."
Beal, Washington'dan ayrılmanın kariyeri açısından daha doğru bir yol olduğuna karar vermesi halinde aynı yaklaşımı başka bir organizasyonda da sergilemeye hazır olduğunu belirtti.
"Başka bir yere gidersem bağlılığım yine tamamen aynı olacak. Kendim için en doğru olanı yapacağım. İnsanlar dışarıdan bakıp durumu ne kadar basit göstermeye çalışırsa çalışsın, onların ne söyleyeceğini kafama takamam."
Beal, "Bu gerçekten zor bir durum. Birçok açıdan hem bir lütuf hem de bir lanet. Maddi açıdan baktığınızda evet, ortada çok büyük bir para var. Twitter'da bir anket düzenleyip insanlara bu iki sözleşmeden hangisini tercih edeceklerini sorsanız, aklı başında herkesin büyük olanı seçeceğini garanti edebilirim" dedi.
Potansiyel kazançlar arasındaki büyük farka rağmen Beal, geleceğini belirleyen tek unsurun para olmayacağını vurguladı.
İnsanların dışarıdan bakıldığında bu tercihi nasıl değerlendirebileceğini anladığını belirten yıldız oyuncu, önceliğinin kazanabileceğine inandığı bir ortamda bulunmak olduğunu söyledi.
"Bunu anlıyorum. Ancak diğer insanların ne söyleyeceğini veya ne düşüneceğini kafama takamam. Bu onların görüşü olacak. Ben vereceğim kararın neye dayanacağını biliyorum. Kararım, nerede kazanabileceğimi hissettiğime bağlı olacak."
Beal, Wizards'ın çevresinde rekabetçi bir takım kurabileceğine inanması halinde Washington'da kalmayı da seçenekler arasında tutuyordu. Yıldız oyuncu, kalması durumunda organizasyona olan bağlılığının eksiksiz şekilde devam edeceğini açıkça dile getirdi.
"Washington'da kazanabileceğimi hissedersem burada kalırım ve insanların da buna saygı duymasını isterim. Saygı duyabilirsiniz veya duymayabilirsiniz ama ben tüm gücümle mücadele edeceğim. Rekabet edeceğim ve bu takımı daha iyi hale getirmeye çalışacağım."
Beal, Washington'dan ayrılmanın kariyeri açısından daha doğru bir yol olduğuna karar vermesi halinde aynı yaklaşımı başka bir organizasyonda da sergilemeye hazır olduğunu belirtti.
"Başka bir yere gidersem bağlılığım yine tamamen aynı olacak. Kendim için en doğru olanı yapacağım. İnsanlar dışarıdan bakıp durumu ne kadar basit göstermeye çalışırsa çalışsın, onların ne söyleyeceğini kafama takamam."