Denver Nuggets ile eski birinci tur seçimi Cam Whitmore, 2026-27 sezonu öncesinde iki yönlü bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 22 yaşındaki Whitmore, geçtiğimiz sezon Washington Wizards formasıyla çıktığı 21 maçta yüzde 45,6 saha içi isabet oranıyla 9,2 sayı ortalaması yakaladıktan sonra Nikola Jokic ve Nuggets'a katılacak.
Houston Rockets tarafından 2023 NBA Draftı'nın 20'nci sırasından seçilen Whitmore, Rockets ve Wizards formalarıyla çıktığı toplam 119 kariyer maçında 10,5 sayı ve 3,3 ribaund ortalamaları elde etti.
Whitmore, Nuggets'ın Peyton Watson'ı bir imza ve takas anlaşmasıyla Cleveland Cavaliers'a gönderdiği beş takımlı takasın parçalarından biriydi.
Los Angeles Clippers ve Charlotte Hornets'ın da dahil olduğu takasta Whitmore'u kadrosuna katan Cavaliers, daha sonra genç oyuncuyu serbest bırakmıştı.
İki yönlü kontratlar, NBA'de dört veya daha az sezonluk deneyime sahip oyuncular için kullanılabiliyor. Bu sözleşmeler, takımların oyuncuları feragat sürecinden geçirmeden NBA kadrosuyla G League iştiraki arasında gönderip getirmelerine olanak sağlıyor.
Mevcut anlaşmanın şartları gereğince Whitmore, normal sezonda 50'den fazla NBA maçında forma giyemeyecek. Sözleşmesi standart bir NBA kontratına dönüştürülmediği sürece playofflarda oynama hakkına da sahip olmayacak.
Houston Rockets tarafından 2023 NBA Draftı'nın 20'nci sırasından seçilen Whitmore, Rockets ve Wizards formalarıyla çıktığı toplam 119 kariyer maçında 10,5 sayı ve 3,3 ribaund ortalamaları elde etti.
Whitmore, Nuggets'ın Peyton Watson'ı bir imza ve takas anlaşmasıyla Cleveland Cavaliers'a gönderdiği beş takımlı takasın parçalarından biriydi.
Los Angeles Clippers ve Charlotte Hornets'ın da dahil olduğu takasta Whitmore'u kadrosuna katan Cavaliers, daha sonra genç oyuncuyu serbest bırakmıştı.
İki yönlü kontratlar, NBA'de dört veya daha az sezonluk deneyime sahip oyuncular için kullanılabiliyor. Bu sözleşmeler, takımların oyuncuları feragat sürecinden geçirmeden NBA kadrosuyla G League iştiraki arasında gönderip getirmelerine olanak sağlıyor.
Mevcut anlaşmanın şartları gereğince Whitmore, normal sezonda 50'den fazla NBA maçında forma giyemeyecek. Sözleşmesi standart bir NBA kontratına dönüştürülmediği sürece playofflarda oynama hakkına da sahip olmayacak.