Villarreal yeni Rodri'sini yetiştiriyor: Carlos Macia

İspanyol futbolunun son dönemde öne çıkan genç yeteneklerinden Carlos Macia, Villarreal'de sergilediği gelişimle adından söz ettirmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 Eylül 2008'de Elche'de dünyaya gelen Macia, 2024 yılında Villarreal organizasyonuna katıldı. CD Roda ve Villarreal B basamaklarını hızla geçen genç futbolcu, henüz 17 yaşındayken LaLiga'da ilk kez forma giydi.
ORTA SAHANIN YENİ PATRONU
Boyu farklı kaynaklarda 1.90 ile 1.94 metre arasında gösterilen Carlos Macia, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Fiziksel gücünün yanı sıra topu oyuna sokma becerisi, saha görüşü ve baskı altında verdiği doğru kararlarla dikkat çekiyor.
Savunmadan pasla çıkışlarda sorumluluk alan İspanyol futbolcu, yüksek pas isabeti ve oyun içindeki temas sayısıyla yaşının üzerinde bir olgunluk sergiliyor. Macia'nın yalnızca savunma güvenliği sağlayan bir oyuncu olmadığı, takımın hücum başlangıçlarında da önemli rol üstlendiği belirtiliyor.
DAVID ALBELDA'NIN TEDRİSATINDAN GEÇTİ
Genç futbolcunun gelişiminde İspanya futbolunun önemli orta saha oyuncularından David Albelda'nın büyük payı bulunuyor. Villarreal B'de Albelda yönetiminde düzenli forma giyen Macia, Primera Federacion'da en fazla süre alan 18 yaş altı oyunculardan biri haline geldi.
Top kazanma, pozisyon disiplini ve takımın merkezindeki dengeyi sağlama konusunda önemli gelişim gösteren Macia, kısa süre içerisinde Villarreal'in A takım planlarına dahil edildi.
VILLARREAL YENİ RODRİ'SİNİ YETİŞTİRİYOR
Carlos Macia'nın Villarreal'de 16 numaralı formayı giymesi de yapılan Rodri benzetmelerini güçlendirdi. Aynı forma numarası, Rodri tarafından Villarreal A takımındaki ilk döneminde kullanılmıştı.
Macia'nın oyunun yönünü belirlemesi, savunmanın önünde konumlanması, pas bağlantılarını kurması ve fiziksel yapısı nedeniyle İspanyol futbolunda "Yeni Rodri" olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
2031'E KADAR SÖZLEŞME
Villarreal, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi beklenen genç oyuncunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. Sezona rezerv takım lisansıyla başlayan Macia, 18. yaş gününün ardından A takım kadrosuna geçirildi ve 16 numaralı formanın sahibi oldu.
Sarı Denizaltılar'ın hedefi, daha önce Rodri'yi dünya futboluna kazandıran gelişim modelini Carlos Macia üzerinde de uygulamak. Villarreal yönetimi, genç futbolcuyu gelecek yıllarda takımın orta sahadaki liderlerinden biri olarak görüyor.
Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen LaLiga ve Avrupa arenasında süre almaya başlayan Carlos Maciá, Villarreal'in yeni büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.
ORTA SAHANIN YENİ PATRONU
Boyu farklı kaynaklarda 1.90 ile 1.94 metre arasında gösterilen Carlos Macia, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Fiziksel gücünün yanı sıra topu oyuna sokma becerisi, saha görüşü ve baskı altında verdiği doğru kararlarla dikkat çekiyor.
Savunmadan pasla çıkışlarda sorumluluk alan İspanyol futbolcu, yüksek pas isabeti ve oyun içindeki temas sayısıyla yaşının üzerinde bir olgunluk sergiliyor. Macia'nın yalnızca savunma güvenliği sağlayan bir oyuncu olmadığı, takımın hücum başlangıçlarında da önemli rol üstlendiği belirtiliyor.
DAVID ALBELDA'NIN TEDRİSATINDAN GEÇTİ
Genç futbolcunun gelişiminde İspanya futbolunun önemli orta saha oyuncularından David Albelda'nın büyük payı bulunuyor. Villarreal B'de Albelda yönetiminde düzenli forma giyen Macia, Primera Federacion'da en fazla süre alan 18 yaş altı oyunculardan biri haline geldi.
Top kazanma, pozisyon disiplini ve takımın merkezindeki dengeyi sağlama konusunda önemli gelişim gösteren Macia, kısa süre içerisinde Villarreal'in A takım planlarına dahil edildi.
VILLARREAL YENİ RODRİ'SİNİ YETİŞTİRİYOR
Carlos Macia'nın Villarreal'de 16 numaralı formayı giymesi de yapılan Rodri benzetmelerini güçlendirdi. Aynı forma numarası, Rodri tarafından Villarreal A takımındaki ilk döneminde kullanılmıştı.
Macia'nın oyunun yönünü belirlemesi, savunmanın önünde konumlanması, pas bağlantılarını kurması ve fiziksel yapısı nedeniyle İspanyol futbolunda "Yeni Rodri" olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
2031'E KADAR SÖZLEŞME
Villarreal, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi beklenen genç oyuncunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. Sezona rezerv takım lisansıyla başlayan Macia, 18. yaş gününün ardından A takım kadrosuna geçirildi ve 16 numaralı formanın sahibi oldu.
Sarı Denizaltılar'ın hedefi, daha önce Rodri'yi dünya futboluna kazandıran gelişim modelini Carlos Macia üzerinde de uygulamak. Villarreal yönetimi, genç futbolcuyu gelecek yıllarda takımın orta sahadaki liderlerinden biri olarak görüyor.
Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen LaLiga ve Avrupa arenasında süre almaya başlayan Carlos Maciá, Villarreal'in yeni büyük yıldız adayı olarak gösteriliyor.