Louis Saha, servetiyle CR7'yi 4'e katladı!

Manchester United'ın eski golcülerinden Louis Saha, futbolculuk kariyerinin ardından bambaşka bir alanda adından söz ettirmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2004-2008 yılları arasında Manchester United forması giyen ve İngiliz ekibiyle iki Premier League şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Saha, Old Trafford kariyerinde 124 karşılaşmada 42 gol kaydetti.
2013 yılında futbolu bırakan Fransız eski futbolcu, kısa süre sonra girişimci Kate Hamer ile birlikte AxisStars isimli şirketi kurdu.
ŞİRKETİN DEĞERİ 4.3 MİLYAR DOLAR
İngiliz basınında yer alan habere göre spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren AxisStars'ın değerlemesi 4.3 milyar dolara kadar yükseldi.
Buradaki rakamın Louis Saha'nın kişisel serveti değil, kurucusu olduğu şirkete atfedilen değer olduğu belirtiliyor.
Platformun spor ve eğlence dünyasından 500'ün üzerinde müşteri ve üyeyle çalıştığı ifade ediliyor.
FİKİR FUTBOLCULUK SONRASI ORTAYA ÇIKTI
Saha, şirketi kurma düşüncesinin futbolculuk dönemindeki tecrübelerinden doğduğunu daha önce The Guardian'a anlatmıştı.
2012'de yayımlanan Thinking Inside the Box isimli kitabına gelen olumlu tepkilerin ardından genç profesyonellere yardımcı olabileceği bir yapı kurmak istediğini belirten Saha, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Genç insanlara gerçekten yardım etmek istediğimi fark ettim. Menajerlik bir ihtimaldi. Antrenör ya da danışman olmak da seçeneklerden biriydi."
Saha, sonunda dijital bir platform kurmayı tercih ettiğini dile getirmişti.
"SAHADAKİNDEN DAHA HEYECANLIYIM"
Fransız eski yıldız, AxisStars'ın sporcularla farklı alanlardaki profesyonelleri bir araya getirdiğini belirterek girişimcilik kariyerinden duyduğu heyecanı da gizlememişti.
"Bir kanal seçmem gerekiyordu. Sonunda dijital bir platform oluşturmaya karar verdim. Bunun çok daha güçlü olduğunu düşündüm çünkü temelde herkes kullanabiliyor."
Saha ayrıca, bir menajerin kendisinden genç bir Fransız futbolcu için İngiltere'de özel antrenman programı konusunda yardım istediğini ve eski bağlantıları sayesinde futbolcuyu doğru insanlarla buluşturduğunu anlattı.
Eski Manchester Unitedlı futbolcu sözlerini, "Bir girişimci olarak sahada olduğum zamankinden daha heyecanlı hissediyorum." diyerek tamamlamıştı.
BERBATOV DA PLATFORMDA
AxisStars'ın internet sitesinde spor ve eğlence dünyasından birçok tanınmış isim bulunuyor.
Saha'nın Manchester United'dan eski takım arkadaşı Dimitar Berbatov, İngiliz olimpiyat madalyalı atlet Desiree Henry ve İngiliz kriketçi Chris Jordan platformdaki isimler arasında gösteriliyor.
Berbatov da şirket için hazırlanan bir videoda AxisStars ile ilgili olarak, "Benzer düşünen insanları bir araya getiriyor. Onlara fırsatlar yaratıyor; yeni şeyler öğreniyor, arkadaşlar ediniyor ve eğleniyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
AXIS STARS NASIL PARA KAZANIYOR?
Şirketin gelir modeli de klasik menajerlik sisteminden farklı işliyor.
AxisStars, platforma dahil olmak ve fırsatlarını listelemek isteyen şirketlerden üyelik ücreti alıyor. Buna karşılık sporcu, müzisyen ve oyuncular gibi platformdaki üyeler ile işletmeler arasında kurulan bağlantılardan komisyon alınmadığı belirtiliyor.
Saha, girişimin uzun vadeli bir yapı olmasını istediğini de şu sözlerle anlatmıştı:
"Zor bir süreç ama karşılığı çok büyük. Eğer 100 bin insana yardım edebilirsem, bu yaptığım en iyi şey olur. Sahadayken elbette heyecan vardı. Ama gerçekten kalıcı bir şey yaratmış mıydım, bundan emin değilim."
RONALDO KIYASLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
İngiliz basını, AxisStars'ın 4.3 milyar dolarlık değerleme iddiasını Cristiano Ronaldo'nun tahmini kişisel servetiyle de kıyasladı.
Ancak iki rakam farklı kavramları ifade ediyor: 4.3 milyar dolarlık rakam AxisStars'ın şirket değerlemesi, Ronaldo için verilen rakam ise tahmini kişisel servet hesabı.
Saha'nın futboldan emekli olduktan sonra kurduğu platform ise eski Fransız yıldızın saha dışındaki en dikkat çekici projelerinden biri haline geldi.
2013 yılında futbolu bırakan Fransız eski futbolcu, kısa süre sonra girişimci Kate Hamer ile birlikte AxisStars isimli şirketi kurdu.
ŞİRKETİN DEĞERİ 4.3 MİLYAR DOLAR
İngiliz basınında yer alan habere göre spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren AxisStars'ın değerlemesi 4.3 milyar dolara kadar yükseldi.
Buradaki rakamın Louis Saha'nın kişisel serveti değil, kurucusu olduğu şirkete atfedilen değer olduğu belirtiliyor.
Platformun spor ve eğlence dünyasından 500'ün üzerinde müşteri ve üyeyle çalıştığı ifade ediliyor.
FİKİR FUTBOLCULUK SONRASI ORTAYA ÇIKTI
Saha, şirketi kurma düşüncesinin futbolculuk dönemindeki tecrübelerinden doğduğunu daha önce The Guardian'a anlatmıştı.
2012'de yayımlanan Thinking Inside the Box isimli kitabına gelen olumlu tepkilerin ardından genç profesyonellere yardımcı olabileceği bir yapı kurmak istediğini belirten Saha, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Genç insanlara gerçekten yardım etmek istediğimi fark ettim. Menajerlik bir ihtimaldi. Antrenör ya da danışman olmak da seçeneklerden biriydi."
Saha, sonunda dijital bir platform kurmayı tercih ettiğini dile getirmişti.
"SAHADAKİNDEN DAHA HEYECANLIYIM"
Fransız eski yıldız, AxisStars'ın sporcularla farklı alanlardaki profesyonelleri bir araya getirdiğini belirterek girişimcilik kariyerinden duyduğu heyecanı da gizlememişti.
"Bir kanal seçmem gerekiyordu. Sonunda dijital bir platform oluşturmaya karar verdim. Bunun çok daha güçlü olduğunu düşündüm çünkü temelde herkes kullanabiliyor."
Saha ayrıca, bir menajerin kendisinden genç bir Fransız futbolcu için İngiltere'de özel antrenman programı konusunda yardım istediğini ve eski bağlantıları sayesinde futbolcuyu doğru insanlarla buluşturduğunu anlattı.
Eski Manchester Unitedlı futbolcu sözlerini, "Bir girişimci olarak sahada olduğum zamankinden daha heyecanlı hissediyorum." diyerek tamamlamıştı.
BERBATOV DA PLATFORMDA
AxisStars'ın internet sitesinde spor ve eğlence dünyasından birçok tanınmış isim bulunuyor.
Saha'nın Manchester United'dan eski takım arkadaşı Dimitar Berbatov, İngiliz olimpiyat madalyalı atlet Desiree Henry ve İngiliz kriketçi Chris Jordan platformdaki isimler arasında gösteriliyor.
Berbatov da şirket için hazırlanan bir videoda AxisStars ile ilgili olarak, "Benzer düşünen insanları bir araya getiriyor. Onlara fırsatlar yaratıyor; yeni şeyler öğreniyor, arkadaşlar ediniyor ve eğleniyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
AXIS STARS NASIL PARA KAZANIYOR?
Şirketin gelir modeli de klasik menajerlik sisteminden farklı işliyor.
AxisStars, platforma dahil olmak ve fırsatlarını listelemek isteyen şirketlerden üyelik ücreti alıyor. Buna karşılık sporcu, müzisyen ve oyuncular gibi platformdaki üyeler ile işletmeler arasında kurulan bağlantılardan komisyon alınmadığı belirtiliyor.
Saha, girişimin uzun vadeli bir yapı olmasını istediğini de şu sözlerle anlatmıştı:
"Zor bir süreç ama karşılığı çok büyük. Eğer 100 bin insana yardım edebilirsem, bu yaptığım en iyi şey olur. Sahadayken elbette heyecan vardı. Ama gerçekten kalıcı bir şey yaratmış mıydım, bundan emin değilim."
RONALDO KIYASLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
İngiliz basını, AxisStars'ın 4.3 milyar dolarlık değerleme iddiasını Cristiano Ronaldo'nun tahmini kişisel servetiyle de kıyasladı.
Ancak iki rakam farklı kavramları ifade ediyor: 4.3 milyar dolarlık rakam AxisStars'ın şirket değerlemesi, Ronaldo için verilen rakam ise tahmini kişisel servet hesabı.
Saha'nın futboldan emekli olduktan sonra kurduğu platform ise eski Fransız yıldızın saha dışındaki en dikkat çekici projelerinden biri haline geldi.