Benfica'dan hakem kararlarına olay gönderme!

Porto deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Benfica, karşılaşmanın hakemi Miguel Bertolo Nogueira'nın tartışmalı kararlarını içeren bir video yayımladı. Portekiz ekibi, paylaşımında "Tamamen normal şeyler!" ifadelerini kullandı.

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calendar 21 Eylül 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Benfica'dan hakem kararlarına olay gönderme!
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Portekiz Ligi'nde oynanan sezonun ilk "O Clássico" mücadelesinde Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Dragão Stadı'nda Marco Silva'nın çalıştırdığı Benfica'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ardından ise mücadelenin hakemi Miguel Bertolo Nogueira'nın kararları tartışma konusu oldu.

BENFICA'DAN OLAY PAYLAŞIM

Benfica, derbide yaşanan ve tartışmaya neden olan pozisyonları bir araya getirerek sosyal medya hesabından video yayımladı.

Kırmızı-beyazlılar, hakem kararlarına tepki gösterdikleri paylaşımda ironik bir şekilde, "Tamamen normal şeyler!" ifadelerine yer verdi.

BENFICA, GABRI VEIGA İÇİN KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Porto forması giyen Gabri Veiga'nın Alexander Bah'a yaptığı müdahale sonrasında hakem sarı kartına başvurdu. Benfica cephesi ise bu pozisyonda doğrudan kırmızı kart çıkması gerektiğini savundu.

Benfica'nın savunma oyuncusu Clement Lenglet ise 35. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

FARIOLI'NİN SÖZLERİNE CEVAP

Benfica'nın paylaşımının, Porto'nun maç sonundaki gönderisine ve Francesco Farioli'nin, "Bu gece garip şeyler olmadı, her şey oldukça iyiydi." şeklindeki sözlerine cevap niteliği taşıdığı belirtildi. A Bola

Porto, Gabri Veiga, Victor Froholdt ve Hwang In-beom'un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılırken Benfica'nın tek golünü Alexander Bah kaydetti. Benfica, bu yenilginin ardından lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı.

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