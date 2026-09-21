Galatasaray'da deplasman alarmı: 9 mağlubiyet

Galatasaray, 2026'da çıktığı 18 deplasmanda 9 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü ve -4 averaj yaptı. Galatasaray'ın ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 deplasman yenilgisi yaşaması dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 10:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da deplasman alarmı: 9 mağlubiyet
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2026 yılında deplasman maçlarında dikkat çeken bir performans sergiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Kırmızılılar, bu yıl çıktığı 18 deplasman karşılaşmasında 9 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı. Kalesinde ise 32 gol gördü.

Böylece Sarı-Kırmızılılar, deplasman maçlarını -4 averajla tamamladı.

SÜPER LİG'DE 5 DEPLASMAN YENİLGİSİ

Cimbom'un Süper Lig'de 2026 yılında deplasmanda aldığı yenilgiler dikkat çekti.

Galatasaray, Konyaspor'a 2-0, Trabzonspor'a 2-1, Samsunspor'a 4-1 ve Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAĞLUBİYET

Ayrıca Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0 ve Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Böylece Galatasaray, 2026 yılında deplasmanda çıktığı 18 maçın yarısında kazanırken, diğer yarısında ise sahadan puansız ayrıldı.  

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