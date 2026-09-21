Galatasaray'da deplasman alarmı: 9 mağlubiyet

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2026 yılında deplasman maçlarında dikkat çeken bir performans sergiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Kırmızılılar, bu yıl çıktığı 18 deplasman karşılaşmasında 9 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı. Kalesinde ise 32 gol gördü.
Böylece Sarı-Kırmızılılar, deplasman maçlarını -4 averajla tamamladı.
SÜPER LİG'DE 5 DEPLASMAN YENİLGİSİ
Cimbom'un Süper Lig'de 2026 yılında deplasmanda aldığı yenilgiler dikkat çekti.
Galatasaray, Konyaspor'a 2-0, Trabzonspor'a 2-1, Samsunspor'a 4-1 ve Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAĞLUBİYET
Ayrıca Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0 ve Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Böylece Galatasaray, 2026 yılında deplasmanda çıktığı 18 maçın yarısında kazanırken, diğer yarısında ise sahadan puansız ayrıldı.
Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı. Kalesinde ise 32 gol gördü.
Böylece Sarı-Kırmızılılar, deplasman maçlarını -4 averajla tamamladı.
SÜPER LİG'DE 5 DEPLASMAN YENİLGİSİ
Cimbom'un Süper Lig'de 2026 yılında deplasmanda aldığı yenilgiler dikkat çekti.
Galatasaray, Konyaspor'a 2-0, Trabzonspor'a 2-1, Samsunspor'a 4-1 ve Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAĞLUBİYET
Ayrıca Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0 ve Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Böylece Galatasaray, 2026 yılında deplasmanda çıktığı 18 maçın yarısında kazanırken, diğer yarısında ise sahadan puansız ayrıldı.