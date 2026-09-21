KPSS iptal mi, eş değer sınav ne zaman? ÖSYM'den 392 aday için eş değer sınav kararı geldi

Şanlıurfa KPSS iptal mi sorusu, ÖSYM'nin sınav uygulamalarına ilişkin yaptığı incelemenin ardından adayların gündemine geldi. ÖSYM, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans oturumunda bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini duyurdu. Kararın ardından eş değer sınavın ne anlama geldiği, hangi adayları kapsadığı ve sınav tarihinin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı.

ÖSYM, Şanlıurfa'daki KPSS oturumunun tamamının iptal edildiğini açıklamadı. Kurumun duyurusuna göre Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları tespit edildi.

Bu salonlarda sınava giren 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verildi. Böylece karar, Şanlıurfa'daki tüm KPSS adaylarını değil, belirlenen 22 salonda sınava giren adayları kapsadı.

ÖSYM, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılan 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarını inceledi.

Yapılan incelemede Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonundan 22'sinde sınavın uygulanmasına ilişkin mevzuata aykırı durumlar tespit edildi.

ÖSYM, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla söz konusu salonlarda sınava giren 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verdi.

Eş değer sınav, mevcut sınavla aynı ölçme amacına ve düzeye sahip olacak şekilde yeniden uygulanan sınavı ifade ediyor. Şanlıurfa KPSS kapsamında ise mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği salonlarda sınava giren 392 aday için yeni bir sınav yapılması kararlaştırıldı.

Bu nedenle eş değer sınav kararı, Şanlıurfa'daki KPSS'nin tüm adaylar için yeniden yapılacağı anlamına gelmiyor. Uygulama, ÖSYM tarafından belirlenen 392 adayla sınırlı olacak.