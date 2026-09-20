beIN SPORTS'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yanıt

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kırmızı kart sonrası hakemle ilgili sözlerinin beIN SPORTS muhabiri tarafından canlı yayında aktarılması tartışma yarattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayıncı kuruluşa tepki gösterirken, Güntekin Onay ve Uğur Meleke konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kararın ardından beIN SPORTS muhabiri Nezih Akşener, Buruk ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı. Buruk'un hakeme hakaret etmediğini ve yalnızca pozisyonu sorduğunu söylediği belirtildi.





Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayıncı kuruluşun tutumuna tepki gösteren açıklamalar yaptı. Fenerbahçe, eşit yayıncılık standardı talep ederken, aksi halde beIN SPORTS ile ilişkilerin askıya alınmasının değerlendirileceğini duyurdu. Beşiktaş ise yayıncı kuruluş hakkında daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.





"MUHABİRİN GÖREVİ KAMUOYUNA AKTARMAKTIR"

beIN Süper Lig programında konuya ilişkin konuşan Güntekin Onay, yayıncı kuruluş muhabirinin görevini yaptığını savundu.





Onay, "Muhabirimiz, bilgilendirme yapıyor. Muhabirin görevi, stadyumda olan şeyleri kamuoyuna aktarmaktır. Muhabirimiz, Okan Buruk ile arasında geçen diyaloğu, bir muhabir olarak kamuoyuna aktarıyor beIN SPORTS Haber kanalında." ifadelerini kullandı.





UĞUR MELEKE: "İLK KEZ YAPMADIK"

Uğur Meleke ise söz konusu yayınların sezon başından beri yapıldığını belirterek eleştirilere yanıt verdi.





Meleke, "Eleştirilerden besleniyoruz, kesinlikle Türkiye'de Süper Lig yayıncılığının global standartlarda olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.





Tecrübeli yorumcu, söz konusu uygulamanın yalnızca Okan Buruk'a özel olmadığını belirterek, "Bu yayınları, sezon başından beri yapıyoruz, ilk kez yapmadık. beIN SPORTS Haber kanalımızda maç bitimine 20-25 dakika kala yayına giriyor ve bunu yapıyor. Dün Thomas Reis da bir şey söylese bu da haber değeri taşıyordu. İsmail Kartal söylese de taşıyor, Vincenzo Italiano söylese de taşıyacak ve büyük bir zevkle, haberciliğin verdiği keyifle, görevle, sorumlulukla aktaracağız." şeklinde konuştu.





Meleke ayrıca yayıncılığın uluslararası standartlarda yapılmasının amaçlandığını vurguladı.





"Buranın amacı, uluslararası standartlara uygun bir yayıncılık yapmak." diyen Meleke, maç sırasında çekilen görüntüler konusunda da yayıncı kuruluşun seçim yapmadığını ifade etti.





"GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI TFF'YE AKTARILIYOR"

Meleke, "Ham haliyle maç esnasında çekilen tüm görüntüler, TFF'ye aktarılmakta. Bizim 'Şu görüntüyü aktaralım, bu görüntüyü aktarmayalım.' gibi bir seçim şansımız yok." ifadelerini kullandı.





Uğur Meleke son olarak yayıncı kuruluşun kulüpler arasındaki rekabetin tarafı olmadığını belirterek, "Bizim işimiz, kulüplerin rekabeti değil. Bizim işimiz, yayıncılık. Lütfen yanlış bilgilerle kamuoyunu manipüle etmeyin." dedi.





FENERBAHÇE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe, beIN SPORTS'un Okan Buruk'un sözlerini yayınlamasının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluştan tüm kulüplere eşit yayıncılık standardı uygulanmasını istedi. Sarı-lacivertli kulüp, aksi durumda beIN SPORTS ile ilişkilerin askıya alınmasının değerlendirileceğini duyurdu.





Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





"Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.





Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?





Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.





Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.





Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz."





BEŞİKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş da Fenerbahçe'nin ardından yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, kırmızı kart gören bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında aktarılmasını eleştirirken, yayıncı kuruluş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.





Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





"Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik.





Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.





Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.





Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikâyetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.





Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz.



Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."



