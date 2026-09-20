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Erzurumspor tarih yazdı, Samsunspor dibe vurdu!

Erzurumspor, 1-0'lık skorla Samsunspor'u tarihinde ilk kez mağlup etti. Samsunspor üst üste 4. yenilgisini aldı ve küme düşme hattına geriledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 18:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 19:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor tarih yazdı, Samsunspor dibe vurdu!
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

ERZURUMSPOR İÇİN İLKLERİN MAÇI

Kulüp tarihinde Samsunspor'a 7. kez rakip olan ve ilk kez kazanan Erzurumspor, puanını 7'ye yükseltti.

Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk defa üst üste iki iç saha maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

SAMSUNSPOR DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Samsunspor, 4 puanda kaldı ve küme düşme hattına geriledi.

MİLLİ ARADAN SONRA KARADENİZ DERBİSİ

Erzurumspor, milli aradan sonra Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise eski teknik direktörü Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Cardoso'nun pasında sol kanatta topla buluşan Mustafa Yumlu'nun ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlak üst kale direğine çarpıp oyun alanına döndükten sonra uzaklaştırıldı.
28. dakikada Gerxhaliu'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Orhan Ovacıklı'nın ortasında, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi önledi.
45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayında Owusu'nun şutunda, savunmadan seken top yaşanan karambolün ardından Cardoso'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada konuk ekibin oyuncusu Samed Onur orta alandan ceza yayına kadar topla birlikte ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleye doğru şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
53. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun içeri gönderdiği topa yerden vuran Eren Tozlu, kaleci Okan Kocuk'un engeline takıldı.
54. dakikada Sekongo'nun pasında topla buluşan Mendes'in sağ kanattan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak topu kurtardı.
55. dakikada ev sahibi ekipte hızlı atakla çıkan Kerk, sol kanattan topu merkeze taşıdı. Yerden pasla topla buluşan Diabate'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez (Dk. 57 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 66 Diabate) Eren Tozlu (Dk. 66 Kerk)
Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt (Dk. 65 Sekongo), Emre Kılınç, Samed Onur (Dk. 79 Yalçın Kayan), Celil Yüksel, Jarju (Dk. 46 Coulibaly), Bayo
Gol: Dk. 45 Cardoso (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 18 Cardoso, Dk. 33 Owusu, Dk. 77 Baiye (Erzurumspor FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 86 Emre Kılınç (Samsunspor)

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