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Gençlerbirliği, milli araya moralsiz girdi

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kaybederken kalesinde 11 gol gördü. Başkent ekibi, milli araya 7 puanla girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği, milli araya moralsiz girdi
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona 2'de 2 yaparak başlayan teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, bu performansını ilerleyen haftalara taşıyamadı.

İlk 3 haftada 7 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, son 3 maçında ise hanesine puan yazdıramadı.

Ligin açılış haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Sezona 2'de 2 ile başlayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, böylece liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun birinci haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

Ligin 3. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, ardından üst üste 3 maçını kaybederek milli araya moralsiz girdi.

3 MAÇTA 11 GOL YEDİ

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 yenilen Gençlerbirliği, daha sonra konuk ettiği Kasımpaşa'ya son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği, dün de deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı 4-0 kaybetti ve 6. hafta sonunda 7 puanda kaldı.

Son 3 maçında kalesinde 11 gol gören kırmızı-siyahlılar, bu süreçte sadece 1 gol atabildi.

Milli aranın ardından üst üste iki maçını evinde oynayacak başkent temsilcisi, sırasıyla Amed Sportif Faaliyetler ve Galatasaray ile karşılaşacak.

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