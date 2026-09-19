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Metin Diyadin: "Hiçbir varlık gösteremedik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Başakşehir'e 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından takımının performansını eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metin Diyadin: 'Hiçbir varlık gösteremedik'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'e 4-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçta hiçbir varlık gösteremediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyadin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde sezona iyi başladıklarını ancak bu gidişatı sürdüremediklerini belirten Metin Diyadin, "Geçen hafta çok iyi oynadığımız maçta son saniye golüyle mağlup olduk. Mağlup olunabilir ancak bu maçta oyun olarak hiçbir varlık gösteremedik. Temassız bir oyun. Bu lig kaldırmaz. Çok kötü oynadığımız bir maç. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.

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