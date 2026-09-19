Galatasaray'da Barış Alper kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Trabzonspor maçında kadroda dikkat çeken bir karara imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk, bu sezon skor katkısı sağlayamayan Barış Alper Yılmaz'ı Trabzonspor maçında kulübede tuttu.
Barış Alper Yılmaz, maç öncesi, "Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz." dedi.
Milli futbolcu, yedek kalmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz." yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında ilk 11'i şu şekilde:
Barış Alper Yılmaz, maç öncesi, "Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz." dedi.
Milli futbolcu, yedek kalmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz." yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında ilk 11'i şu şekilde: