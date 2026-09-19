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Galatasaray'da Barış Alper kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon skor katkısı olmayan Barış Alper Yılmaz'ı Trabzonspor maçında yedek bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 19:18 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper kararı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Trabzonspor maçında kadroda dikkat çeken bir karara imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk, bu sezon skor katkısı sağlayamayan Barış Alper Yılmaz'ı Trabzonspor maçında kulübede tuttu.

Barış Alper Yılmaz, maç öncesi, "Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz." dedi.

Milli futbolcu, yedek kalmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz." yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında ilk 11'i şu şekilde:





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