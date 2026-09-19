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Trabzonspor'un rakibi Freiburg, Frankfurt'ta seriyi sürdüremedi!

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Freiburg, Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 18:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un rakibi Freiburg, Frankfurt'ta seriyi sürdüremedi!
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Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Eintracht Frankfurt, Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Freiburg'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Frankfurt Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Eintracht Frankfurt'un gollerini 10. dakikada Younes Ebnoutalib ve 36. dakikada Jonathan Burkardt kaydetti.

Freiburg'un golleri ise 34. dakikada Derry Scherhant ve 48. dakikada Yuito Suzuki'den geldi.

Eintracht Frankfurt'ya giyen milli futbolcumuz Can Uzun, ilk 11'de başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Eintrach Frankfurt, 5 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Freiburg ise 10 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Freiburg ise Schalke 04'ü konuk edecek.

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN?

Freiburg, Konferans Ligi'nin 3. haftasında ise 5 Kasım Perşembe günü temsilcimiz Trabzonspor'a konuk olacak.

 

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