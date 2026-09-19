Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da üçüncü oldu!

EuroLeague Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol, üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Etihad Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 85-77 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin, dün oynanan yarı finalde Olympiakos'a 92-90 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.
ÜÇÜNCÜLÜK FENERBAHÇE'NİN
Dubai Basketbol karşısında mücadeleyi 85-77 kazanan Fenerbahçe Tarfin, ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamladı.
Organizasyonda şampiyon ise bu akşam oynanacak Olympiakos - Real Madrid finalinin ardından belli olacak.
Real Madrid, yarı finalde Dubai Basketbol'u uzatma sonucunda 98-95 mağlup ederek finale yükseldi.
Final karşılaşması TSİ 20.00'de oynanacak.
Etihad Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 85-77 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin, dün oynanan yarı finalde Olympiakos'a 92-90 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.
ÜÇÜNCÜLÜK FENERBAHÇE'NİN
Dubai Basketbol karşısında mücadeleyi 85-77 kazanan Fenerbahçe Tarfin, ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamladı.
Organizasyonda şampiyon ise bu akşam oynanacak Olympiakos - Real Madrid finalinin ardından belli olacak.
Real Madrid, yarı finalde Dubai Basketbol'u uzatma sonucunda 98-95 mağlup ederek finale yükseldi.
Final karşılaşması TSİ 20.00'de oynanacak.