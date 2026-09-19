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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da üçüncü oldu!

Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek EuroLeague Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 19:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da üçüncü oldu!
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EuroLeague Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol, üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Etihad Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 85-77 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Tarfin, dün oynanan yarı finalde Olympiakos'a 92-90 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

ÜÇÜNCÜLÜK FENERBAHÇE'NİN

Dubai Basketbol karşısında mücadeleyi 85-77 kazanan Fenerbahçe Tarfin, ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda şampiyon ise bu akşam oynanacak Olympiakos - Real Madrid finalinin ardından belli olacak.

Real Madrid, yarı finalde Dubai Basketbol'u uzatma sonucunda 98-95 mağlup ederek finale yükseldi.

Final karşılaşması TSİ 20.00'de oynanacak.


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