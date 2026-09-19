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Thomas Reis'ten kadrosu için açıklama!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 19:36 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 19:37
Thomas Reis'ten kadrosu için açıklama!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman teknik adam, "Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Çalışmak için kısa bir zaman vardı. Takımımızda bolca tecrübeli oyuncu var." dedi.

Thomas Reis, "Çok kısa zamandan bahsediyoruz, 2 antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk neler yapabileceğimiz üzerine. Bunu sahada göreceğiz." diye konuştu.

Reis, ilk 11'deki tercihleriyle ilgili gelen sorunun ardından, "Takımla konuştum. Kendilerine ilettim. Henüz 2 gün geçirme fırsatım oldu. Sadece 2 günlük bir süre, adil kararlar almak için yeterli değildi. Aldığım kararla adil olmayabilir. Umuyorum sahada olan tüm arkadaşlar, sahada elinden geleni yapacak." yanıtını verdi.

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