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Busem Şeker: "Şampiyon takım gibi oynayacağız"

Fenerbahçe arsaVev'in orta saha oyuncusu Busem Şeker, Beşiktaş galibiyetinin ardından sezon boyunca şampiyon takım gibi oynayarak ligde mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 20:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Busem Şeker: 'Şampiyon takım gibi oynayacağız'
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe arsaVev'in orta saha oyuncusu Busem Şeker, sezon boyunca şampiyon takım gibi oynamak istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 28 yaşındaki futbolcu, BJK Futbol Akademisi Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Takım arkadaşlarını tebrik eden tecrübeli oyuncu, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok güzel bir galibiyet aldık. 3-0 ile bu sahadan ayrılacağız, evimize döneceğiz. 4'te 4 yaptık. Bu maçı artık kafamızda bitirip Avrupa'ya odaklanmamız lazım. Haftaya biliyorsunuz ki Avrupa maçımız var. Bu maçı kutlayacağız bugün, yarından itibaren Avrupa'ya hazırlanacağız." diye konuştu.

Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Busem, "Maşallah diyelim. Şampiyon takım gibi bütün maçlara, rakip takıma saygı duyarak devam edeceğiz. Şampiyon takım gibi oynayacağız. Bu hedefi devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Busem Şeker, Avrupa kupalarındaki hedeflere dair ise "Avrupa'da elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kafamızda bitirip Avrupa maçı için odaklanacağız. Analizlerimizi yapacağız. Burada Sarıyer'de oynayacağız, bir de deplasmanda oynayacağız. Sonra zaten milli aramız var. Bugünden itibaren Avrupa'ya odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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