Barcelona'dan Raphinha'ya yeni sözleşme

Barcelona, takımın önemli isimlerinden Brezilyalı yıldız Raphinha ile yeni sözleşme imzalıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, "Raphinha ile yeni sözleşme konusunda anlaştık, önümüzdeki dört yıl boyunca bizimle kalacak." dedi.
Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar 29 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi 2030 yılına kadar sürecek.
Barcelona'da bu sezon 7 maçta süre bulan Raphinha, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar 29 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi 2030 yılına kadar sürecek.
Barcelona'da bu sezon 7 maçta süre bulan Raphinha, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.