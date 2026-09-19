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Barcelona'dan Raphinha'ya yeni sözleşme

Barcelona Sportif Direktörü Deco, takımın önemli isimlerinden Raphinha'nın sözleşmesinin dört yıl uzatılacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Raphinha'ya yeni sözleşme
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Barcelona, takımın önemli isimlerinden Brezilyalı yıldız Raphinha ile yeni sözleşme imzalıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, "Raphinha ile yeni sözleşme konusunda anlaştık, önümüzdeki dört yıl boyunca bizimle kalacak." dedi.

Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar 29 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi 2030 yılına kadar sürecek.

Barcelona'da bu sezon 7 maçta süre bulan Raphinha, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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