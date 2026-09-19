Dün
BİTTİ
Kasımpaşa
0
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Ümraniye
1
Dün
BİTTİ
Muğlaspor
2
Iğdır FK
2
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
7
Union Berlin
0
Dün
BİTTİ
Brentford
3
Chelsea
0
Dün
BİTTİ
Espanyol
1
Elche
3
Dün
BİTTİ
Monza
2
Sassuolo
1
Dün
BİTTİ
AS Monaco
2
Lens
1
Dün
BİTTİ
FC Groningen
3
PEC Zwolle
0

Ertuğrul Arslan: "Mağlubiyeti ben üzerime alıyorum"

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, mazerete sığınmadan mağlubiyeti üzerine aldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Arslan: 'Mağlubiyeti ben üzerime alıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, mazerete sığınmadan mağlubiyeti üzerine aldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aslan, karşılaşmada ön alanda istediklerini yapamadıklarını da belirtti.

Yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Aslan, "Sonucunda mağlup olduk. Çok uzun bir maraton. Ben özellikle taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyorum. Bu takımı hazırlayan benim, hiç mazerete sığınmadan mağlubiyeti ben üzerime alıyorum." dedi.

Takımın hocası olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Hiç benim kitabımda öyle bir pes yok. Bugün de yine baktığımız zaman yüzde 68 topla oynadık ama sonucunda 90. dakika acımasız bir gol, hiç bize yakışmayan bir gol yedik. Bunu da konuşacağız oyuncularımızla, düzeltmeye gideceğiz. Oyunumuzdan vazgeçmeden, oyunun güzel tarafına, hakem konuşmadan, rakip konuşmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Dediğim gibi Bandırmaspor inşallah sezon sonunda hak ettiği yerde olacak. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Levent hocayı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.