Ertuğrul Arslan: 'Mağlubiyeti ben üzerime alıyorum'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, mazerete sığınmadan mağlubiyeti üzerine aldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aslan, karşılaşmada ön alanda istediklerini yapamadıklarını da belirtti.
Yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Aslan, "Sonucunda mağlup olduk. Çok uzun bir maraton. Ben özellikle taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyorum. Bu takımı hazırlayan benim, hiç mazerete sığınmadan mağlubiyeti ben üzerime alıyorum." dedi.
Takımın hocası olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:
"Hiç benim kitabımda öyle bir pes yok. Bugün de yine baktığımız zaman yüzde 68 topla oynadık ama sonucunda 90. dakika acımasız bir gol, hiç bize yakışmayan bir gol yedik. Bunu da konuşacağız oyuncularımızla, düzeltmeye gideceğiz. Oyunumuzdan vazgeçmeden, oyunun güzel tarafına, hakem konuşmadan, rakip konuşmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Dediğim gibi Bandırmaspor inşallah sezon sonunda hak ettiği yerde olacak. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Levent hocayı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum."
Yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Aslan, "Sonucunda mağlup olduk. Çok uzun bir maraton. Ben özellikle taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyorum. Bu takımı hazırlayan benim, hiç mazerete sığınmadan mağlubiyeti ben üzerime alıyorum." dedi.
Takımın hocası olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:
"Hiç benim kitabımda öyle bir pes yok. Bugün de yine baktığımız zaman yüzde 68 topla oynadık ama sonucunda 90. dakika acımasız bir gol, hiç bize yakışmayan bir gol yedik. Bunu da konuşacağız oyuncularımızla, düzeltmeye gideceğiz. Oyunumuzdan vazgeçmeden, oyunun güzel tarafına, hakem konuşmadan, rakip konuşmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Dediğim gibi Bandırmaspor inşallah sezon sonunda hak ettiği yerde olacak. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Levent hocayı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum."