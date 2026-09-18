Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu ile bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan lacivert-beyazlılar, Belözoğlu yönetiminde sezonun ilk 6 haftasını yenilgi almadan geçti.
Kasımpaşa; Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor ile berabere kalırken, Çorum FK ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde etti. Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçlarla birlikte Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, kulüp tarihinde ilk kez sezonun ilk 6 haftasını namağlup tamamladı.
🔔Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, 6 hafta sonunda namağlup ünvanını sürdürdü ve kulüp tarihinde bir ilki başardı!
⭕️1-1 Trabzonspor
✅0-1 Çorum FK
⭕️1-1 Başakşehir
⭕️2-2 Amed Sportif Faaliyetler
✅1-2 Gençlerbirlği
⭕️0-0 Konyaspor https://t.co/FUq4jhDekv pic.twitter.com/cPCFaF3POn
— Sporx (@sporx) September 18, 2026