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Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu ile bir ilk

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, sezonun ilk 6 haftasını namağlup geçerek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu ile bir ilk
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan lacivert-beyazlılar, Belözoğlu yönetiminde sezonun ilk 6 haftasını yenilgi almadan geçti.

Kasımpaşa; Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor ile berabere kalırken, Çorum FK ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde etti. Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçlarla birlikte Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, kulüp tarihinde ilk kez sezonun ilk 6 haftasını namağlup tamamladı. 

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