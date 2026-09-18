'Muhteşem' Arda Güler: Real Madrid'in büyük kozu!

Real Madrid'in bu sezonki en büyük hücum kozu olan Arda Güler'in saha içindeki konumu tartışılıyor, ancak tartışılmayan tek şey ilk 11'de yer alması gerektiği... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in La Liga yazarı Thom Harris, "İnanılmaz Arda Güler, Real Madrid için hücum fırsatları yaratıyor. Peki, hangi pozisyonda oynamalı?" makalesinde Arda Güler'in saha içindeki güçlü varlığına değindi.
"ARDA GÜLER'İN KALİTESİ İNANILMAZ"
"Son birkaç sezonda Real Madrid etrafındaki taktik tartışmaların büyük bölümü, takımın savunma yapısına ve teknik direktörler Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın topsuz oyunda dengeyi ve sağlamlığı nasıl sağlayabileceğine odaklandı.
Arda Güler, daha önce hücum ağırlıklı bir takımı bir arada tutmak için gerekli görülen güçlü, her alanda aktif orta saha oyuncusu tipi olmayabilir ancak Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Madrid'ine en az bunun kadar önemli bir şey getiriyor: kontrol, soğukkanlılık ve netlik.
Mourinho, takımının salı günü Elche deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyet öncesinde Arda Güler için, "Oyun kalitesi inanılmaz." dedi. "Oyun görüşü, karar verme yeteneği, oyun kuruculuğu ve takıma getirdiği istikrar. Belki 'üst düzey, üst düzey, üst düzey' diyecek kadar ileri gitmek istemiyorum ama kesinlikle 'üst düzey, üst düzey' diyebilirim."
"ARDA İÇİN DOĞAL BİR YER VAR"
Arda Güler, daha geride bir orta saha rolünde, sağ kanatta ve son olarak Elche karşısında 10 numara pozisyonunda oynadıktan sonra hâlâ en iyi pozisyonunu bulmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ancak Madrid'in orta saha oyuncularının düz 4-4-2 dizilişinde geniş alanları kapatmakla görevlendirildiği önceki sezonların aksine, artık Güler'in teknik yeteneğine sahip bir oyuncu için ilk 11'de daha doğal bir yer bulunuyor.
Mourinho yönetiminde şimdiye kadar Madrid daha önde ve daha dar savunma yaptı; hatlar arasındaki alanı sıkıştırdı ve savunma şeklinde oyuncular arasındaki mesafeyi azalttı. Topsuz oyunda daha rahatlar — La Liga'daki altı maçlarında yalnızca yüzde 54,5'lik ortalama topa sahip olma oranına ulaştılar — ve topsuz oyunda güvenli kalabilmek için her zaman Jude Bellingham ve Federico Valverde'nin geniş alanları kat eden atletizmine güvenmek zorunda kalmıyorlar.
Bu da rakip topa sahip olduğunda Arda Güler'in eskisi kadar açıkta kalmaması ve Madrid topu yeniden kazandığında keskin, ileriye yönelik paslar bulma yeteneğinin daha fazla ön plana çıkması anlamına geliyor.
"HÜCUMU BAŞLATAN OYUNCU ARDA GÜLER"
Bu sezon şimdiye kadar La Liga'da hiçbir takım Mourinho'nun Real Madrid'i kadar hızlı hücumlardan şut üretmedi ve rakibin ilk baskı hattını en etkili şekilde aşarak hızlı hücumu başlatan oyuncu çoğu zaman Arda Güler oluyor.
Örneğin Real Betis karşısındaki bu pozisyonda, rakibin ortası kesildikten sonra Madrid topu hızlı bir şekilde Arda Güler'e aktardı. Arda Güler, topu tek dokunuşla köşeden Bellingham'a çıkardı ve zarif bir dokunuşla üç orta saha oyuncusunu oyunun dışında bıraktı. 21 yaşındaki oyuncunun topu koruma becerisi ve savunmayı yaran pasları görme yeteneği, özellikle önünde hızla ilerleyebileceği alan bulunduğunda onu daha gerideki pozisyonlarda değerli bir çıkış noktası hâline getirdi.
Arda Güler, yalnızca savunmada kazanılan topların ardından değil, rakibin baskısını aşmaya yardımcı olan kaliteli dokunuşlarıyla Madrid'in hücumlarını da hızlandırabiliyor.
Madrid'in 1-0 kaybettiği o Betis maçının daha erken bir bölümünde, takımı yüksek baskıyı aşarak oyun kurmaya çalışırken pas seçeneği olmak için içe doğru hareket etti. Antonio Rüdiger, Arda Güler'e sekerek gelen sert bir pas gönderdi ancak Türk orta saha oyuncusu topu küçük bir boşlukta hızla kontrol etti ve ardından Denzel Dumfries'i kaçırmak için topu kanada gönderdi.
Elche karşısındaki bir pozisyonda ise, orta blokta görece önde savunma yapan başka bir rakibe karşı Güler önce oyun kurulumuna yardımcı olmak için geriye geldi, ardından hatların arasına girip ileriye doğru bir pas alma fırsatını gördü.
Topu aldıktan sonra hafifçe bekledi, Vinicius Junior'a daha zor olan pası vermek yerine topu kanada, Marc Cucurella'nın önüne bıraktı ve Cucurella ilk dokunuşta ortasını yaptı. 10 numara pozisyonunda hareket özgürlüğüne sahip olan Arda Güler, oyunun temposunu belirleyebildi ve sahanın daha ileri bölgelerindeki tehlikeli alanlara hücum edebildi.
Arda Güler, Kylian Mbappe veya Vinicius Jr'ı savunma arkasına kaçırma fırsatı ortaya çıktığında çoğu zaman tereddüt etmedi.
"ARDA GÜLER'E ÇOK SAYIDA SEÇENECEK"
Mourinho yönetiminde Madrid, topu sahanın farklı bölgelerinde ilerletirken biraz daha düzenli bir yapı sergiliyor. Özellikle Ancelotti döneminde oyuncular kısa paslarla bağlantı kurmak için sık sık sol kanatta toplanıyordu ancak bu sezon şimdiye kadar daha geniş bir oyun tercih ediyorlar ve bu da Arda Güler'in araya paslar atabileceği alanların açılmasını sağlıyor.
Real Sociedad karşısındaki örnekte, Arda Güler'in yine boş alana sessizce girme ve hatlar arasında pas alma yeteneğini gördük.
Ancak rakip savunmayı genişletmek açısından Arda Güler'in çevresindeki hareketlilik de önemli; Vinicius Jr topu almak için geriye gelirken Bellingham hızla sol kanattaki boşluğu doldurmaya çalıştı. Sağ tarafta Dumfries, beki geride tutmak için ileri çıkarken Mbappe de hızla savunma arkasındaki boşluğa koşu yaptı.
Sahanın tüm genişliğinde oyuncuların tehlikeli koşular yaptığı bu tür koordineli hareketlilik, Madrid hızlı şekilde ileri çıktığında Arda Güler'e çok sayıda seçenek sunuyor.
"EN FAZLA POZİSYON YARATAN OYUNCU"
Arda Güler'in paslarının doğru şiddeti, oyun genişlediğinde düzenli olarak pozisyon yaratmasını sağlıyor ve bu da sezona yaptığı etkileyici başlangıcı açıklamaya yardımcı oluyor. Sınırlı süre almasına rağmen — Madrid'in ligdeki ilk altı maçının dördüne ilk 11'de başladı — La Liga'da hiçbir oyuncu onun yarattığı 27 pozisyondan daha fazlasını yaratmadı; yalnızca üç oyuncu ondan daha fazla ara pasını başarıyla tamamladı.
Arda Güler, şimdiden Vinicius ve Mbappe'yi beşer kez ceza sahasına sokmuş durumda.
Geçiş oyunundaki kalitesinin yanı sıra Arda Güler, topa sahipken gösterdiği sabır ve kenarlardan yaptığı servislerle Madrid'in geride savunan blokları aşmasına da yardımcı oldu.
Oyunun her aşamasında topu isteme konusundaki isteği dikkat çekici. Bunu, uzun süreli bir Madrid topa sahip olma sekansının ardından artık daha geriye çekilmiş olan Elche'ye karşı görebildik.
Arda Güler boş alana hareket etti ve pası istemek için elini kaldırdı. Daha gerideki bölgelerde rahat ve hemen bir şeyleri zorlamaya çalışmadı; Mbappe ile paslaştıktan sonra ayağını topun üzerine koydu ve seçeneklerini değerlendirdi.
Elche'nin daha gerideki savunma yapısına rağmen Madrid, savunmayı genişletmek için sahanın genişliğine iyi yayılmış durumda, Arda Güler boşluğu gördü ve Cucurella'nın koşu yoluna mükemmel açı ve şiddette bir pas gönderdi.
Rayo Vallecano karşısındaki derin savunma bloğu gibi daha uç örneklerde Arda Güler, her iki kanattan da havadan ortalar yapmak için geniş alanlara açılmaya çalıştı.
AVRUPA'NIN EN BAŞARILI ORTA YAPAN OYUNCUSU
Avrupa'nın beş büyük liginde hiçbir oyuncu onun yaptığı 14 ortadan daha fazlasını başarıyla tamamlamadı. Ayrıca kornerlerden şimdiden altı gol pozisyonu yarattı ve Dean Huijsen'i dışa açılan üç ortayla buldu.
Arda Güler'in pozisyon yaratmadaki çeşitliliği, onu Madrid için paha biçilemez bir oyuncu hâline getiriyor; hemen her hücum senaryosunda çözüm üretebiliyor. Mourinho açısından soru, onun en iyi nerede kullanılacağı.
18 DAKİKADA 5 POZİSYON YARATTI
Rayo karşısında sağ tarafta Yan Diomande'nin yerine oyuna girdikten sonra yalnızca 18 dakikada beş pozisyon yarattı. Kanatta son derece etkili olmasına rağmen Elche karşısında serbest 10 numara pozisyonunda oyunun temposunu belirleme yeteneği Madrid'in maçı kontrol etmesine yardımcı oldu ancak takımdaki yeri Bellingham'ın ilk 11 dışında kalması pahasına geldi.
Madrid, hücum oyununu pas dağıtımı ve top üzerindeki sakinlikleriyle organize etme konusunda Toni Kroos veya Luka Modric kalitesinde bir oyuncuya uzun süredir ihtiyaç duyuyordu.
Güler hâlâ son derece genç ancak bu sezonki ilk işaretler, sonunda bu boşluğu doldurma yolunda bu sezon önemli adımlar atabileceğini gösterdi.
"ARDA GÜLER'İN KALİTESİ İNANILMAZ"
"Son birkaç sezonda Real Madrid etrafındaki taktik tartışmaların büyük bölümü, takımın savunma yapısına ve teknik direktörler Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın topsuz oyunda dengeyi ve sağlamlığı nasıl sağlayabileceğine odaklandı.
Arda Güler, daha önce hücum ağırlıklı bir takımı bir arada tutmak için gerekli görülen güçlü, her alanda aktif orta saha oyuncusu tipi olmayabilir ancak Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Madrid'ine en az bunun kadar önemli bir şey getiriyor: kontrol, soğukkanlılık ve netlik.
Mourinho, takımının salı günü Elche deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyet öncesinde Arda Güler için, "Oyun kalitesi inanılmaz." dedi. "Oyun görüşü, karar verme yeteneği, oyun kuruculuğu ve takıma getirdiği istikrar. Belki 'üst düzey, üst düzey, üst düzey' diyecek kadar ileri gitmek istemiyorum ama kesinlikle 'üst düzey, üst düzey' diyebilirim."
"ARDA İÇİN DOĞAL BİR YER VAR"
Arda Güler, daha geride bir orta saha rolünde, sağ kanatta ve son olarak Elche karşısında 10 numara pozisyonunda oynadıktan sonra hâlâ en iyi pozisyonunu bulmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ancak Madrid'in orta saha oyuncularının düz 4-4-2 dizilişinde geniş alanları kapatmakla görevlendirildiği önceki sezonların aksine, artık Güler'in teknik yeteneğine sahip bir oyuncu için ilk 11'de daha doğal bir yer bulunuyor.
Mourinho yönetiminde şimdiye kadar Madrid daha önde ve daha dar savunma yaptı; hatlar arasındaki alanı sıkıştırdı ve savunma şeklinde oyuncular arasındaki mesafeyi azalttı. Topsuz oyunda daha rahatlar — La Liga'daki altı maçlarında yalnızca yüzde 54,5'lik ortalama topa sahip olma oranına ulaştılar — ve topsuz oyunda güvenli kalabilmek için her zaman Jude Bellingham ve Federico Valverde'nin geniş alanları kat eden atletizmine güvenmek zorunda kalmıyorlar.
Bu da rakip topa sahip olduğunda Arda Güler'in eskisi kadar açıkta kalmaması ve Madrid topu yeniden kazandığında keskin, ileriye yönelik paslar bulma yeteneğinin daha fazla ön plana çıkması anlamına geliyor.
"HÜCUMU BAŞLATAN OYUNCU ARDA GÜLER"
Bu sezon şimdiye kadar La Liga'da hiçbir takım Mourinho'nun Real Madrid'i kadar hızlı hücumlardan şut üretmedi ve rakibin ilk baskı hattını en etkili şekilde aşarak hızlı hücumu başlatan oyuncu çoğu zaman Arda Güler oluyor.
Örneğin Real Betis karşısındaki bu pozisyonda, rakibin ortası kesildikten sonra Madrid topu hızlı bir şekilde Arda Güler'e aktardı. Arda Güler, topu tek dokunuşla köşeden Bellingham'a çıkardı ve zarif bir dokunuşla üç orta saha oyuncusunu oyunun dışında bıraktı. 21 yaşındaki oyuncunun topu koruma becerisi ve savunmayı yaran pasları görme yeteneği, özellikle önünde hızla ilerleyebileceği alan bulunduğunda onu daha gerideki pozisyonlarda değerli bir çıkış noktası hâline getirdi.
Arda Güler, yalnızca savunmada kazanılan topların ardından değil, rakibin baskısını aşmaya yardımcı olan kaliteli dokunuşlarıyla Madrid'in hücumlarını da hızlandırabiliyor.
Madrid'in 1-0 kaybettiği o Betis maçının daha erken bir bölümünde, takımı yüksek baskıyı aşarak oyun kurmaya çalışırken pas seçeneği olmak için içe doğru hareket etti. Antonio Rüdiger, Arda Güler'e sekerek gelen sert bir pas gönderdi ancak Türk orta saha oyuncusu topu küçük bir boşlukta hızla kontrol etti ve ardından Denzel Dumfries'i kaçırmak için topu kanada gönderdi.
Elche karşısındaki bir pozisyonda ise, orta blokta görece önde savunma yapan başka bir rakibe karşı Güler önce oyun kurulumuna yardımcı olmak için geriye geldi, ardından hatların arasına girip ileriye doğru bir pas alma fırsatını gördü.
Topu aldıktan sonra hafifçe bekledi, Vinicius Junior'a daha zor olan pası vermek yerine topu kanada, Marc Cucurella'nın önüne bıraktı ve Cucurella ilk dokunuşta ortasını yaptı. 10 numara pozisyonunda hareket özgürlüğüne sahip olan Arda Güler, oyunun temposunu belirleyebildi ve sahanın daha ileri bölgelerindeki tehlikeli alanlara hücum edebildi.
Arda Güler, Kylian Mbappe veya Vinicius Jr'ı savunma arkasına kaçırma fırsatı ortaya çıktığında çoğu zaman tereddüt etmedi.
"ARDA GÜLER'E ÇOK SAYIDA SEÇENECEK"
Mourinho yönetiminde Madrid, topu sahanın farklı bölgelerinde ilerletirken biraz daha düzenli bir yapı sergiliyor. Özellikle Ancelotti döneminde oyuncular kısa paslarla bağlantı kurmak için sık sık sol kanatta toplanıyordu ancak bu sezon şimdiye kadar daha geniş bir oyun tercih ediyorlar ve bu da Arda Güler'in araya paslar atabileceği alanların açılmasını sağlıyor.
Real Sociedad karşısındaki örnekte, Arda Güler'in yine boş alana sessizce girme ve hatlar arasında pas alma yeteneğini gördük.
Ancak rakip savunmayı genişletmek açısından Arda Güler'in çevresindeki hareketlilik de önemli; Vinicius Jr topu almak için geriye gelirken Bellingham hızla sol kanattaki boşluğu doldurmaya çalıştı. Sağ tarafta Dumfries, beki geride tutmak için ileri çıkarken Mbappe de hızla savunma arkasındaki boşluğa koşu yaptı.
Sahanın tüm genişliğinde oyuncuların tehlikeli koşular yaptığı bu tür koordineli hareketlilik, Madrid hızlı şekilde ileri çıktığında Arda Güler'e çok sayıda seçenek sunuyor.
"EN FAZLA POZİSYON YARATAN OYUNCU"
Arda Güler'in paslarının doğru şiddeti, oyun genişlediğinde düzenli olarak pozisyon yaratmasını sağlıyor ve bu da sezona yaptığı etkileyici başlangıcı açıklamaya yardımcı oluyor. Sınırlı süre almasına rağmen — Madrid'in ligdeki ilk altı maçının dördüne ilk 11'de başladı — La Liga'da hiçbir oyuncu onun yarattığı 27 pozisyondan daha fazlasını yaratmadı; yalnızca üç oyuncu ondan daha fazla ara pasını başarıyla tamamladı.
Arda Güler, şimdiden Vinicius ve Mbappe'yi beşer kez ceza sahasına sokmuş durumda.
Geçiş oyunundaki kalitesinin yanı sıra Arda Güler, topa sahipken gösterdiği sabır ve kenarlardan yaptığı servislerle Madrid'in geride savunan blokları aşmasına da yardımcı oldu.
Oyunun her aşamasında topu isteme konusundaki isteği dikkat çekici. Bunu, uzun süreli bir Madrid topa sahip olma sekansının ardından artık daha geriye çekilmiş olan Elche'ye karşı görebildik.
Arda Güler boş alana hareket etti ve pası istemek için elini kaldırdı. Daha gerideki bölgelerde rahat ve hemen bir şeyleri zorlamaya çalışmadı; Mbappe ile paslaştıktan sonra ayağını topun üzerine koydu ve seçeneklerini değerlendirdi.
Elche'nin daha gerideki savunma yapısına rağmen Madrid, savunmayı genişletmek için sahanın genişliğine iyi yayılmış durumda, Arda Güler boşluğu gördü ve Cucurella'nın koşu yoluna mükemmel açı ve şiddette bir pas gönderdi.
Rayo Vallecano karşısındaki derin savunma bloğu gibi daha uç örneklerde Arda Güler, her iki kanattan da havadan ortalar yapmak için geniş alanlara açılmaya çalıştı.
AVRUPA'NIN EN BAŞARILI ORTA YAPAN OYUNCUSU
Avrupa'nın beş büyük liginde hiçbir oyuncu onun yaptığı 14 ortadan daha fazlasını başarıyla tamamlamadı. Ayrıca kornerlerden şimdiden altı gol pozisyonu yarattı ve Dean Huijsen'i dışa açılan üç ortayla buldu.
Arda Güler'in pozisyon yaratmadaki çeşitliliği, onu Madrid için paha biçilemez bir oyuncu hâline getiriyor; hemen her hücum senaryosunda çözüm üretebiliyor. Mourinho açısından soru, onun en iyi nerede kullanılacağı.
18 DAKİKADA 5 POZİSYON YARATTI
Rayo karşısında sağ tarafta Yan Diomande'nin yerine oyuna girdikten sonra yalnızca 18 dakikada beş pozisyon yarattı. Kanatta son derece etkili olmasına rağmen Elche karşısında serbest 10 numara pozisyonunda oyunun temposunu belirleme yeteneği Madrid'in maçı kontrol etmesine yardımcı oldu ancak takımdaki yeri Bellingham'ın ilk 11 dışında kalması pahasına geldi.
Madrid, hücum oyununu pas dağıtımı ve top üzerindeki sakinlikleriyle organize etme konusunda Toni Kroos veya Luka Modric kalitesinde bir oyuncuya uzun süredir ihtiyaç duyuyordu.
Güler hâlâ son derece genç ancak bu sezonki ilk işaretler, sonunda bu boşluğu doldurma yolunda bu sezon önemli adımlar atabileceğini gösterdi.