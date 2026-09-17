Kylian Mbappe'den derbi için açıklama

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Atletico Madrid ile oynayacaklar maçla ilgili görüşlerini aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız yıldız, "Her zaman oynamak istediğimiz, gergin bir maç." dedi.
Sözlerine devam eden golcü futbolcu, "Derbinin taraftarlarımız ve bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu tür maçları, özellikle de deplasmanda oynamayı sabırsızlıkla beklersiniz." diye konuştu.
Kylian Mbappe, "Oyuncuların karakterleri tam da bu tür maçlarda ortaya çıkar ve bu tür maçlarda karakter göstermek çok önemlidir. Fedakarlık, adanmışlık ve karakterimizle galibiyet serisine devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Real Madrid, ligde 20 Eylül Pazar günü Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sözlerine devam eden golcü futbolcu, "Derbinin taraftarlarımız ve bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu tür maçları, özellikle de deplasmanda oynamayı sabırsızlıkla beklersiniz." diye konuştu.
Kylian Mbappe, "Oyuncuların karakterleri tam da bu tür maçlarda ortaya çıkar ve bu tür maçlarda karakter göstermek çok önemlidir. Fedakarlık, adanmışlık ve karakterimizle galibiyet serisine devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Real Madrid, ligde 20 Eylül Pazar günü Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.