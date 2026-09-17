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Dursun Özbek'ten Barcelona için açıklama!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Bu organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçına da değindi.

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calendar 17 Eylül 2026 18:06 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 18:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Barcelona için açıklama!
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlara ev sahipliği yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıyı salonda takip etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, RAMS Park'ta final maçına ev sahipliği yapılacağını hatırlatarak, "Çok güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İspanya Süper Kupası, İspanya'nın 4 büyük takımının iştirak ettiği maçlarla oynanacak ve final maçı bizim stadımızda olacak. Güzel bir organizasyon. İstanbul'a katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Turizm anlamında da birçok seyirci İstanbul'u görme şansı bulacak." diye konuştu.

BARCELONA MAÇI

Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya Süper Kupası'na katılacak takımlardan Barcelona'yı ağırlayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Barcelona maçına hazırlanıyoruz. Gayet güzel bir maç olacak. Herkesi seyre davet ediyorum." dedi.

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