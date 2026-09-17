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Barcelona'dan gol şov

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Racing Santander'i 7-2 mağlup etti. Raphinha'nın 3 golle öne çıktığı karşılaşmada Katalan ekibi farklı galibiyete ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 00:33 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 01:20
Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan gol şov
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La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Racing Santander'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibi, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 7-2 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.

PERDEYİ CANCELO AÇTI

Barcelona, 7. dakikada Joao Cancelo ile öne geçti. Ceza sahası kenarında kendisine gönderilen pası kontrol eden Cancelo, yaptığı vuruşla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

25. dakikada Raphinha sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi.

RACING SANTANDER FARKI BİRE İNDİRDİ

30. dakikada Maguette Gueye, ceza sahası içinde boşta kalan topu sol direğin içine göndererek skoru 2-1 yaptı.

Barcelona, 36. dakikada yeniden farkı 2'ye çıkardı. Racing Santander oyuncusu Asier Villalibre topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1 oldu.

RAPHINHA BİR KEZ DAHA SAHNEDE

42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Raphinha, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, Barcelona'nın dördüncü golünü kaydetti.

Racing Santander, 65. dakikada Yassir Zabiri'nin golüyle farkı 2'ye indirdi ve skor 4-2'ye geldi.

RAPHINHA HAT-TRICK YAPTI

Barcelona, yalnızca 2 dakika sonra penaltı kazandı. Topun başına geçen Raphinha, 67. dakikada sağ alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 5-2'ye taşıdı ve hat-trick yaptı.

79. dakikada Gabriel Jesus, kendisine gönderilen pasın ardından yaptığı düzgün vuruşla topu sağ direğin içinden ağlara göndererek Barcelona'nın altıncı golünü kaydetti.

SON SÖZ LAMINE YAMAL'DAN

89. dakikada Karim Adeyemi'nin pasında topla buluşan Lamine Yamal, topu boş kaleye göndererek skoru 7-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Barcelona, Racing Santander'i 7-2 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

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