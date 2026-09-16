16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
2-0
16 Eylül
AC Milan-Benfica
0-290'
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
1-2
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
0-090'
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
1-0
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
0-090'
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
4-0
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
0-1
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
4-157'
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
16 Eylül
Everton-Wolves
1-0
16 Eylül
M. United-Brighton
2-390'
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
1-390'

ZTK birinci eleme turu 15 maçla başladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 15 müsabakayla devam edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
ZTK birinci eleme turu 15 maçla başladı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 15 müsabakayla devam edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Karaman FK-Kepezspor: 2-3

Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir: 0-3

Tokat Belediyespor-Keşapspor: 3-0

Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02: 0-2

Dersimspor-Gelecek Siirt 56: 0-3

Gölespor-Kars 36: 0-5

Bayburtspor-Borçkaspor: 3-0

Sinopspor-Arıt Kayadibispor: 0-3

Galataspor-Yalova 77: 2-1

İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor: 1-3

Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-5

Bucaspor 1928-Gaziemirspor: 0-4

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 5-1

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