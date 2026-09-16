Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için başkanlığı bırakma iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun aktardığına göre Yıldırım, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı görüşmede sezon sonunda başkanlık görevini kesin olarak bırakacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldırım, takımın henüz hazır olmadığını ancak ilerleyen süreçte hazır hale geleceğini belirtirken, ara transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılabileceğini ifade etti.
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM!"
Aziz Yıldırım, ocak ayına kadar alınacak sonuçların ara transfer dönemindeki planlamayı belirleyeceğini söyledi.
"Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak."
"GALATASARAY'I YENECEĞİZ!"
Yıldırım, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen deplasmanda rakiplerini yenebileceklerini belirtirken, Galatasaray derbisi için de net konuştu.
"Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum."
"BİZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK!"
Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini vurgularken teknik direktör arayışı iddialarını da yalanladı.
"İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin.
Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar."
"SEZON SONU KESİN BIRAKACAĞIM!"
Yıldırım'ın sezon sonunda başkanlık görevini bırakacağını da söylediği aktarıldı.
"Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak."
Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun aktardığına göre Yıldırım, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı görüşmede sezon sonunda başkanlık görevini kesin olarak bırakacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldırım, takımın henüz hazır olmadığını ancak ilerleyen süreçte hazır hale geleceğini belirtirken, ara transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılabileceğini ifade etti.
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM!"
Aziz Yıldırım, ocak ayına kadar alınacak sonuçların ara transfer dönemindeki planlamayı belirleyeceğini söyledi.
"Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak."
"GALATASARAY'I YENECEĞİZ!"
Yıldırım, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen deplasmanda rakiplerini yenebileceklerini belirtirken, Galatasaray derbisi için de net konuştu.
"Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum."
"BİZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK!"
Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini vurgularken teknik direktör arayışı iddialarını da yalanladı.
"İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin.
Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar."
"SEZON SONU KESİN BIRAKACAĞIM!"
Yıldırım'ın sezon sonunda başkanlık görevini bırakacağını da söylediği aktarıldı.
"Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak."