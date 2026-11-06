Emre Belözoğlu'ndan imza töreninde flaş açıklamalar!

21 İŞTE O AÇIKLAMALAR! Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. İşte o açıklamalar... Getir

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20 "YUVAMA BİR KEZ DAHA DÖNDÜM!" Emre Belözoğlu: "Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım." Getir

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19 "5 SENEKİ ÖNCE EMRE OLMAYACAK!" "Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak." Getir

18 "ÖNEMLİ OLAN F.BAHÇE'NİN REAKSİYON GÖSTERMESİYDİ!" "Birkaç gün önce Fenerbahçe, tüm camiayı umutlandıran görkemli bir galibiyet elde etti. Siz de o gün Samandıra'ya gittiniz. Saha içine bir etkiniz oldu mu, futbolcularla görüştünüz mü?" - Emre Belözoğlu: "Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım. Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi." Getir

17 DIRK KUYT TEKNİK EKİPTE OLACAK MI? "Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?" - Emre Belözoğlu: "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor. Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız." Getir

16 "KALİTEMİZ FAZLASIYLA VAR!" "Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam." Getir

15 "15 TANE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM!" "Fenerbahçe'de 99. teknik direktörsünüz. Kendinizi 4-5 yıl Fenerbahçe'de görebiliyor musunuz?"



- Emre Belözoğlu: "İnşallah Fenerbahçe 100. hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, doğru oyunu oynamak her sporcunun, her teknik direktörün yapması gerekendir. Ben burada uzun süre hem ulusal hem uluslararası başarılar yakalamak en büyük isteğim. Kendimize göre tecrübelerimiz oldu. Avrupa kupalarında da tecrübem oldu teknik direktör olarak Başakşehir'de. Oyun gücü, oyuncu gücü, kulüp gücü fazlasıyla var Fenerbahçe'de. Bunları başarmak için çok güzel fırsatlar var burada. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Doğru oyun, tutkulu oyun ve sonrası kupalar. 100. teknik direktöre 10-15 tane kupa kazanıp devrederiz. Biz de bundan mutluluk duyarız." Getir

14 "6 KASIM'IN YERİ FARKLI BİR YERİ VAR" "Fenerbahçe'deki en büyük eksik nedir? 6 Kasım'da imza atmanızla ilgili duygularınızı paylaşır mısınız?"



- Emre Belözoğlu: "6 Kasım'ın farklı bir yerleri var. Fenerbahçe'yi o dönemde seçerek en doğru kararı verdim. Bu camianın mutluluğunu ve hüznünü paylaşmak benim için bir görevdir. Dışarıda olsam da, bazen yalnız hissettiğim zamanlar da oldu. 5 sene önceki Emre değilim, hayat gerçekleri öğretiyor. Bize güvenenlere, inananlara karşı sorumlu olmayı öğretti hayat, bize güvenmeyenleri de anlamayı öğretti. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu var. Bizden önceki teknik adam da buraya yıllarca hizmet etti, bizim büyüğümüzdü, en iyisini yapmaya çalıştı. Kendimce gelişimini istediğim belli yerler var. Teoride ve pratikte hızlanmamız lazım. Oyuncu kalitesine inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu oyuncu kalitesine inancımdı. Liverpool maçında bunu tüm Avrupa'ya gösterdiler. Kaldığımız yerden devam edecek oyun için çalışıyoruz, karşılığını inşallah alacağız." Getir

13 "BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR OLACAK!" "Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ile oynayacaksınız. Tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik adam birbirine rakip olacak."



- Emre Belözoğlu: "Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor. Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor. Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak." Getir

12 "F.BAHÇE'NİN GENLERİNE UYGUN OYUN!" "Nasıl bir futbol oynatacaksınız? İsmail Kartal döneminden farklı bir futbol oynatacak mısınız? Fenerbahe, şu anda bir hedeften sapmadı Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi için bakış açınız nedir?"



- Emre Belözoğlu: "Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci plana atamayız. Sporcu olarak da böyle baktım. Sporculara bir şeyi ikinci plana atmışlık kadar büyük bir teknik adamlık zaafı olamaz. Güçlü bir kadromuz var. Fenerbahçe'nin doğal hedefi gidebildiği yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katılmak değerli, Liverpool galibiyeti değerli. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorunda. Liverpool maçı güzel bir sınavdı, doğru bir oyun vardı sahada. 5 sene önceki Emre değilim derken kastım, insani olarak da yaklaşımdı. Teknik adam olarak istemediğimiz kadar kötü tecrübelerimiz de oldu. Hangi oyuncudan neyi alacağımı öğrendim, geliştim. 200'e yakın maça çıkmak itibarıyla kafanızda plan yapmakta, karşıt planlar yapmakta, mevcut gücünüzü en iyi şekilde sahaya yansıtmakta geliştik. Yine oyuncu grubumla, en güçlü yönlerini ortaya çıkararak, Fenerbahçe genlerine uygun oyunla, tutkuyla oynamaya çalışacağız. Oyuncu tercihleri, oyuncuları tanımakla da değişecektir. Kalite ve tutkunun birleşeceği oyunu, en kısa ve en hızlı şekilde uygulamaya çalışacağız." Getir

11 "TOPA SAHİP OLAN BİR TAKIM İNŞA EDECEĞİM" "Benim için hızlı bir giriş oldu. Kasımpaşa'yı Gaziantep'e hazırlarken böyle bir süreç var. 1 günümüz dahi olsa hazırlanacak bir ekibimiz var. Fenerbahçe, birçok dizilimi oynayabilecek, rakibe karşı olarak da hazırlanır. Çarşamba gecesi bir referanstır. Özellikle kendi ligimizde biraz daha cüretkar olacağız. Geçmişteki oyunlara bakınca bekleri gönderme var, merkez orta sahaların stoperlerin etrafında konumlanmaları var. Oyuncuları birbiriyle iyi eşleştiği pozisyonlara yerleştirip, yine önde yine kendi baskısını hissettiren, topa sahip olan bir takım inşa etmek istiyorum." Getir

10 "BURADA GÖREV ALMAK ZORDUR!" "Fenerbahçe'de herhangi bir görev almak, teknik direktörlük koltuğu biraz popüler olsa da her görev çok zordur. Başkan olmak, yönetici olmak, çalışan olmak çok zor. Burası tutkuyla bağlanmanız gereken bir camia. Geçmişte 10 haftalık dönemde geldiğimde kendi bilgimce, tecrübesiz bir teknik adam olarak çok farklı bir senaryo vardı. 10 maçta 7 galibiyet aldık ama rakibe, planlara hakim geldiğimiz noktada puan farklarında bağımsız her maçı kazanabilecek bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bu güveni sağlamak için zamanı kıymetlendirip kazanarak yola devam etmeliyiz. Tüm camiamızın bilmesini isterim ki buradan ayrılırken verdiğim sözün farkındayım, onları üzdüğümün farkında olarak birlikte birçok kupa kazanmak için elimizden geldiğince çalışacağız." Getir

9 "HER ANINA İNANMAK LAZIM!" "9 puanlık fark ile ilgili neler söylemek istersin?"



Emre Belözoğlu: "Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Ben buraya evet Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref, ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Bu camiayı birleştirecek, son dönemde oluşan ayrılıkları, herkesi üzen süreci, dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum, bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, kupaları kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum." Getir

8 OKAN BURUK SÖZLERİ... "Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etmekte. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?" Emre Belözoğlu: "Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır, ben mesafeyi korumuşumdur. Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğumden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli. Bu koltuğun bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçelilik'e yakışır şekilde yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam. Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." Getir

7 "RİSK ALACAĞIZ!" "Sene sonunda neyi görürse insanlar, taraftarlar, yönetim 'Emre Belözoğlu başarılıdır' demeli?"



Emre Belözoğlu: "En basiti kupalar. Kupalar değerli ve önemli. Oynattığımız oyun beklentileri karşılayacaktır. En yakın sürede olacaktır. Bu genlerin ne istediğini biliyorum, ben de sahanın içinden geliyorum. Yönetim bize teveccüh gösterdi ama ben oyunculara çok inanıyorum. İşin sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Bunu oynatırken insanlara umut ışığı doğurmak gerek. Bunun bilincinde geldim. İddialıyız. Çünkü Fenerbahçe'de bu koltukta oturmak iddia gerektiriyor. Risk alacağız. Hayatta risk almamak en büyük risktir." Getir

6 "F.BAHÇE İÇİN HER ŞEYE DEĞER!" "Kalbimdeki en büyük yerdeyim. Fenerbahçe için her şeye değer. YEter ki Fenerbahçe için iyi olsun. Bunun sebebi, vesilesi olanlardan biri olalım. Bundan daha büyük bir şeref yok!" Getir

5 "BİRBİRİMİZİ İNANDIRDIK!" "Teklif size ne zaman geldi? Derbiden sonra böyle bir süreç yaşanacağı aklınıza geldi mi?"



Emre Belözoğlu: "Benim için zirve burasıdır! Anadolu'da, yaşadığım her yerde yaşadığım her şeyi tecrübe olarak gördüm, hazırlandığımız yer burasıydı. Geldiğinde hazır olmak lazım. Onun bir sınırı var. Bize güvenenler çok, bize inanmayanların da güvenmeyenlerin de olduğunu anlamam gerekiyor. Bunu tersine çevirmek yapacağımız işle olacak. İlk görüşmem, salı günü oldu. Kasımpaşa Kulübü ile görüştük. Daha sonra iletişim oldu. Kasımpaşa izin verdikten sonra yönetici büyüklerimizle, Önder Ağabey ile buluştuk, Fatih Bey, Yusuf Bey, değerli yöneticilerimiz vardı. Bir karara vardık. Başkanımızla görüştük. Mutabakata vardık. Birbirimizi inandırdık." Getir