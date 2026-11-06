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Emre Belözoğlu'ndan teknik ekip açıklaması ve Kuyt sorusuna yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili ve teknik ekibiyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 17:03 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Emre Belözoğlu'ndan teknik ekip açıklaması ve Kuyt sorusuna yanıt
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili ve teknik ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dirk Kuyt'ın görevine devam edip etmeyeceği sorulan Belözoğlu, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız" dedi.

"12-13 KİŞİ OLACAĞIZ"

Teknik ekibin kulüp tarafından duyurulacağını belirten Belözoğlu, ekipte altı Pro lisanslı ismin yer alacağını söyledi. Milli takımlarda ve kulüplerde görev yapmış isimlerle çalışacağını belirten Belözoğlu, "Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"SAMANDIRA'NIN MAHREMİYETİNİ KORUYACAK BİR EKİP"

Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız."   



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