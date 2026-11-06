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Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt kararı

İsmail Kartal'ın ayrılığından Emre Belözoğlu'nun gelişine kadar geçen sürede Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörlüğünü yapan Dirk Kuyt'ın geleceği belli oldu.

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calendar 06 Kasım 2026 09:03 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 09:46
Haber: Sabah
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt kararı
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Dirk Kuyt, geçici teknik direktör olarak göreve getirilmişti. Liverpool zaferinin mimarı olan Hollandalı, tarihi maç sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi sonrası Fenerbahçe'de antrenörlüğe devam edip etmeyeceği sorulan Kuyt, sarı-lacivertlilerde kalmak istediğini açıkça belirtmişti.

TAKIMDA KALMASI BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da Kuyt'ın takımda kalmasını istiyor. Aziz Yıldırım'ın bu düşüncesini ilettiği Emre Belözoğlu'nun da Kuyt'ın kalmasına sıcak baktığı aktarıldı.

Kuyt için resmi açıklamanın Emre Belözoğlu için bugün 16.00'da düzenlenecek imza töreninde yapılması bekleniyor.



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