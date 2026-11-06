Icardi'nin gözü İtalya'da!

Galatasaray'dan haziran ayında ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TYC Sports'un haberine göre İtalyan futboluna dönmek isteyen 33 yaşındaki golcünün ocak ayındaki en güçlü seçeneği Juventus.
INTER'DEN OLUMSUZ YANIT
Arjantinli futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminin başından itibaren Inter'e dönmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Icardi'nin kulüp yöneticilerine yedek forvet rolünü, hatta takımın beşinci forveti olmayı kabul edebileceğini ve maaşında indirime gidebileceğini ilettiği aktarıldı.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta ise Icardi'nin transferiyle ilgili iddialara Sky Sport'a yaptığı açıklamada yanıt verdi.
Marotta, "Bize teklif edilip edilmediğini bilmiyorum, ancak kesinlikle bize değil." ifadelerini kullandı. Arjantinli oyuncunun Inter'e katkılarını da takdir eden Marotta, "Inter'e çok şey vermiş bir oyuncunun böyle bir düşüncesi olması güzel bir durum." dedi.
Deneyimli yönetici, Icardi'nin transfer planlarında bulunmadığını belirterek yeni bir forvet almayı da düşünmediklerini söyledi.
JUVENTUS İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Inter'den gelen açıklamanın ardından Juventus ihtimali güç kazandı. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Inter'de birlikte çalıştığı Icardi'yi yakından tanıyor.
İtalyan ekibinde bu sezon hücum hattına yapılan takviyelerden Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade konusunda teknik direktörün tam anlamıyla memnun olmadığı öne sürüldü. Juventus'un ayrıca 250 milyon euroluk sermaye artışını onayladığı ve bu kaynağın bir bölümünün transferler için kullanılabileceği belirtildi.
Icardi, Galatasaray ile sözleşmesi devam ederken bu yılın ocak ayında da Juventus'tan gelen teklifi kabul etmeye hazırdı ancak transfer gerçekleşmedi. Arjantinli golcü, Lazio ile de anlaşmaya yaklaşmış ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun olumsuz tavrı nedeniyle bu transfer de sonuçlanmamıştı.
GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI
33 yaşındaki futbolcu dört sezon geçirdiği Galatasaray'a veda etti. Sarı-kırmızılı formayla 134 karşılaşmada görev yapan Icardi, 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Arjantinli yıldız, Galatasaray ile dört lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazandı. Ayrıca 2023 yılında yılın futbolcusu seçildi.
2024-2025 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık, Icardi'nin performansını etkiledi. Ağustos 2025'te sahalara dönen golcü oyuncu, Victor Osimhen'in ardından teknik heyetin tercih sıralamasında geride kaldı ve Galatasaray yönetimi oyuncunun sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
ICARDI'DEN INTER'E DÖNÜŞ SİNYALİ
La Repubblica'ya konuşan Icardi, İtalya'ya dönmek istediğini belirtirken Inter ihtimalini de açık bıraktı.
Arjantinli golcü, "Inter formasıyla önemli yıllar geçirdim ve kaptanlık pazubandı benim bir parçam oldu. Ayrılık acı vericiydi ve bu hikayeyi farklı bir şekilde tamamlamak isterdim. Ancak geri dönüş, yalnızca karşılıklı güven ve ortak bir hedef olması halinde anlamlı olur." ifadelerini kullandı.
INTER'DEN OLUMSUZ YANIT
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Arjantinli futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminin başından itibaren Inter'e dönmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Icardi'nin kulüp yöneticilerine yedek forvet rolünü, hatta takımın beşinci forveti olmayı kabul edebileceğini ve maaşında indirime gidebileceğini ilettiği aktarıldı.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta ise Icardi'nin transferiyle ilgili iddialara Sky Sport'a yaptığı açıklamada yanıt verdi.
Marotta, "Bize teklif edilip edilmediğini bilmiyorum, ancak kesinlikle bize değil." ifadelerini kullandı. Arjantinli oyuncunun Inter'e katkılarını da takdir eden Marotta, "Inter'e çok şey vermiş bir oyuncunun böyle bir düşüncesi olması güzel bir durum." dedi.
Deneyimli yönetici, Icardi'nin transfer planlarında bulunmadığını belirterek yeni bir forvet almayı da düşünmediklerini söyledi.
JUVENTUS İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Inter'den gelen açıklamanın ardından Juventus ihtimali güç kazandı. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Inter'de birlikte çalıştığı Icardi'yi yakından tanıyor.
İtalyan ekibinde bu sezon hücum hattına yapılan takviyelerden Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade konusunda teknik direktörün tam anlamıyla memnun olmadığı öne sürüldü. Juventus'un ayrıca 250 milyon euroluk sermaye artışını onayladığı ve bu kaynağın bir bölümünün transferler için kullanılabileceği belirtildi.
Icardi, Galatasaray ile sözleşmesi devam ederken bu yılın ocak ayında da Juventus'tan gelen teklifi kabul etmeye hazırdı ancak transfer gerçekleşmedi. Arjantinli golcü, Lazio ile de anlaşmaya yaklaşmış ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun olumsuz tavrı nedeniyle bu transfer de sonuçlanmamıştı.
GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI
33 yaşındaki futbolcu dört sezon geçirdiği Galatasaray'a veda etti. Sarı-kırmızılı formayla 134 karşılaşmada görev yapan Icardi, 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Arjantinli yıldız, Galatasaray ile dört lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazandı. Ayrıca 2023 yılında yılın futbolcusu seçildi.
2024-2025 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık, Icardi'nin performansını etkiledi. Ağustos 2025'te sahalara dönen golcü oyuncu, Victor Osimhen'in ardından teknik heyetin tercih sıralamasında geride kaldı ve Galatasaray yönetimi oyuncunun sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
ICARDI'DEN INTER'E DÖNÜŞ SİNYALİ
La Repubblica'ya konuşan Icardi, İtalya'ya dönmek istediğini belirtirken Inter ihtimalini de açık bıraktı.
Arjantinli golcü, "Inter formasıyla önemli yıllar geçirdim ve kaptanlık pazubandı benim bir parçam oldu. Ayrılık acı vericiydi ve bu hikayeyi farklı bir şekilde tamamlamak isterdim. Ancak geri dönüş, yalnızca karşılıklı güven ve ortak bir hedef olması halinde anlamlı olur." ifadelerini kullandı.