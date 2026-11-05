Monaco'da Ansu Fati kararı! Kadrodan çıkarıldı

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da Ansu Fati, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre, Monaco yönetimi, Fati'nin iyileşme sürecinin uzun süreceğini değerlendirerek oyuncuyu Avrupa kadrosundan çıkarma kararı aldı.
FATI'NİN YERİNE BALOGUN!
Fransız ekibinin, Ansu Fati'nin yerine ABD'li forvet Folarin Balogun'u UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil edeceği belirtildi.
LILLE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI!
Ansu Fati, 25 Ekim'de Monaco'nun Lille ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada arka adalesinden sakatlanmıştı.
İspanyol futbolcu, bu sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 5 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre, Monaco yönetimi, Fati'nin iyileşme sürecinin uzun süreceğini değerlendirerek oyuncuyu Avrupa kadrosundan çıkarma kararı aldı.
FATI'NİN YERİNE BALOGUN!
Fransız ekibinin, Ansu Fati'nin yerine ABD'li forvet Folarin Balogun'u UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil edeceği belirtildi.
LILLE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI!
Ansu Fati, 25 Ekim'de Monaco'nun Lille ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada arka adalesinden sakatlanmıştı.
İspanyol futbolcu, bu sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda 5 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.
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