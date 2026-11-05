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Zinedine Zidane'den Türkiye öncesi sürpriz karar!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ve Türkiye ile oynayacak maçlarda iki yeni futbolcuyu aday kadroya davet edebilir. 54 yaşındaki teknik adam, Al-Ahli'den 21 yaşındaki orta saha Valentin Atangana ve Sunderland'den 20 yaşındaki sol bek Dayann Methalie'yi kadroya davet etmeyi düşünüyor.

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calendar 05 Kasım 2026 19:00
Zinedine Zidane'den Türkiye öncesi sürpriz karar!
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Fransa Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki kalan iki maçında İtalya ve A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa'da Ousmane Dembele, Manu Kone ve Jules Kounde gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerin aday kadroda yer almaları beklenmiyor.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, eksikleri de göz önünde bulundurarak Uluslar Ligi'nde kalan iki maçta yeni isimleri kadroya davet edebilir.

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KADROYA GERİ DÖNÜYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre; geçtiğimiz ay açıklanan kadroya Real Madrid'den orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin de eklenmesi bekleniyor.

Tottenham'dan Mathys Tel ve Bournemouth'tan Eli Junior Kroupi de geniş kadroda yer alabilir.

ZIDANE TAKİPTE
KADRODA YER ALABİLİRLER

Zidane Zidane, daha önce teknik ekibinin beğenisini kazanan Valentin Atangana'yı da aday kadroya davet etmeyi planlıyor. Al-Ahli forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, davet gelmesi durumunda ilk kez Fransa A Milli Takımı'nda yer alacak.

Zidane'nin aday kadroya davet etmeyi düşündüğü diğer ismin de Sunderland'den 20 yaşındaki sol bek Dayann Methalie olduğu belirtildi.

Atangana ve Methalie, daha önce Fransa U21 Milli Takımı'nda forma giymişti.

FRANSA'NIN DURUMU

Fransa Milli Takımı, A Milli Takımımızın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi grubunda 4 maç sonunda topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ

Zidane yönetimindeki Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İtalya deplasmanına gidecek ve 15 Kasım'da A Milli Takımımızı ağırlayacak.

 

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