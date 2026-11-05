Napoli'yi karıştıran kavga! Lucca ile De Bruyne yüz yüze geldi

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 4. haftasında deplasmanda Porto'ya 4-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibinde skor ve ortaya konan oyun kadar futbolcular arasındaki gerginlik de gündeme damga vurdu. Maç sonunda Politano ve takım arkadaşlarının açıklamalarıyla iyice açığa çıkan gerilimin ilk işareti, sahada Kevin De Bruyne ile Lorenzo Lucca arasındaki tartışmaydı.
DE BRUYNE İLE LUCCA YÜZ YÜZE GELDİ: "DEFOL GİT"
Napoli'nin 3-1 geride olduğu son dakikalarda Kevin De Bruyne, yanlış bir koşu yaptığını düşündüğü Lorenzo Lucca'ya tepki gösterdi. Uyarıya sinirlenen İtalyan golcü, takım arkadaşının yanına giderek onunla yüz yüze tartıştı. Lucca'nın De Bruyne'ye birkaç kez "Defol git!" dediği anlar kameralara yansıdı.
Napoli'nin kanat oyuncusu Matteo Politano, yenilginin ardından takımın önce kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.
"Çok öfkeliyim. Kendimizi sorgulamalı, susup çalışmalıyız."
Mağlubiyetlerin ardından hep aynı isimlerin kameraların karşısına çıktığını söyleyen Politano, takım arkadaşlarından da sorumluluk almalarını istedi.
"Her seferinde kameraların karşısına ben çıkıyorum. Başka takım arkadaşlarımın da çıkıp açıklama yapmasını isterim. Hep biz İtalyanlar konuşmayalım…"
HOJLUND, ALLEGRI'YE KATILMADI
Rasmus Hojlund, Massimiliano Allegri'nin takımın performansına ilişkin değerlendirmesine açıkça karşı çıktı.
"Allegri'ye katılmıyorum. İyi oynamadık."
Danimarkalı golcü, oyunculardan teknik direktöre ve kulübe kadar herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
"Aynaya bakıp sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz. Buna oyuncular, teknik direktör ve kulüp de dahil. Daha iyi olmak için hepimiz çalışmalıyız. Artık maç kaybedemeyiz. Zaten çok fazla maç kaybettik."
MCTOMINAY: "SAYIMIZ AZ AMA TEPKİ VERMELİYİZ"
Scott McTominay de mağlubiyetin ardından öfkesini dile getirdi. İskoç futbolcu, sakatlıklar nedeniyle kadronun daraldığını belirtirken takımın buna rağmen toparlanması gerektiğini vurguladı.
"Gerçekten çok öfkeliyim. Şu anda çok fazla sakatımız var. Futbolda böyle şeyler olur ama bu kez sayıları gerçekten çok fazla. Yapabileceğimiz tek şey yolumuza devam etmek. Sayımız az ama tepki vermeliyiz."
NAPOLI'NİN SIRADAKİ RAKİBİ LİDER LAZIO
Napoli, pazar günü lider Lazio'yu Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırlayacak.
DE BRUYNE İLE LUCCA YÜZ YÜZE GELDİ: "DEFOL GİT"
Napoli'nin 3-1 geride olduğu son dakikalarda Kevin De Bruyne, yanlış bir koşu yaptığını düşündüğü Lorenzo Lucca'ya tepki gösterdi. Uyarıya sinirlenen İtalyan golcü, takım arkadaşının yanına giderek onunla yüz yüze tartıştı. Lucca'nın De Bruyne'ye birkaç kez "Defol git!" dediği anlar kameralara yansıdı.
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POLITANO'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA TEPKİ
Lorenzo Lucca'dan Kevin De Bruyne'ye: "Neden konuşuyorsun? Defol git." https://t.co/HTe8NMFtza
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) November 5, 2026
Napoli'nin kanat oyuncusu Matteo Politano, yenilginin ardından takımın önce kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.
"Çok öfkeliyim. Kendimizi sorgulamalı, susup çalışmalıyız."
Mağlubiyetlerin ardından hep aynı isimlerin kameraların karşısına çıktığını söyleyen Politano, takım arkadaşlarından da sorumluluk almalarını istedi.
"Her seferinde kameraların karşısına ben çıkıyorum. Başka takım arkadaşlarımın da çıkıp açıklama yapmasını isterim. Hep biz İtalyanlar konuşmayalım…"
HOJLUND, ALLEGRI'YE KATILMADI
Rasmus Hojlund, Massimiliano Allegri'nin takımın performansına ilişkin değerlendirmesine açıkça karşı çıktı.
"Allegri'ye katılmıyorum. İyi oynamadık."
Danimarkalı golcü, oyunculardan teknik direktöre ve kulübe kadar herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
"Aynaya bakıp sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz. Buna oyuncular, teknik direktör ve kulüp de dahil. Daha iyi olmak için hepimiz çalışmalıyız. Artık maç kaybedemeyiz. Zaten çok fazla maç kaybettik."
MCTOMINAY: "SAYIMIZ AZ AMA TEPKİ VERMELİYİZ"
Scott McTominay de mağlubiyetin ardından öfkesini dile getirdi. İskoç futbolcu, sakatlıklar nedeniyle kadronun daraldığını belirtirken takımın buna rağmen toparlanması gerektiğini vurguladı.
"Gerçekten çok öfkeliyim. Şu anda çok fazla sakatımız var. Futbolda böyle şeyler olur ama bu kez sayıları gerçekten çok fazla. Yapabileceğimiz tek şey yolumuza devam etmek. Sayımız az ama tepki vermeliyiz."
NAPOLI'NİN SIRADAKİ RAKİBİ LİDER LAZIO
Napoli, pazar günü lider Lazio'yu Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırlayacak.