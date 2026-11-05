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Diogo Dalot'tan takım arkadaşlarına mesaj: "İyi değiliz"

Manchester United'ın Roma karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı maçın ardından konuşan Diogo Dalot, bu sezon beklentilerin çok altında kaldıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 16:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Diogo Dalot'tan takım arkadaşlarına mesaj: 'İyi değiliz'
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Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve dokuz maçlık galibiyet hasretine son verdi. İngiliz ekibine galibiyeti Bruno Fernandes'in penaltı golü ve Matheus Cunha'nın iki golü getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HERKES BASKI ALTINDA"

Maçın ardından Michael Carrick üzerindeki baskıya değinen Diogo Dalot, "Teknik direktör de dahil herkes baskı altında. Olmamız gereken seviyenin yakınında bile değiliz. Böyle geceler bir sezonun seyrini değiştirebilir" dedi.

"BU DURUMDAN ÇIKMANIN TEK YOLU MAÇ KAZANMAK"

Sol kanatta Carrick'in talimatıyla ileri çıktığını belirten Portekizli futbolcu, "İkinci yarıya doğru tavırla çıktık ve maçı çevirdik. Bu durumdan çıkmanın tek yolu maç kazanmak" ifadelerini kullandı.



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