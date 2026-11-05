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Saint Maximin'den Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, Rangers maçının kadrosuna alınmamasının ardından Jose Mourinho ile yaşadığı gerilimi anlattı. Fransız oyuncu, Portekizli teknik adamla ilişkisini baba-oğul ilişkisine benzetti.

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calendar 05 Kasım 2026 12:14
Saint Maximin'den Jose Mourinho itirafı!
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerilimi The Athletic'e verdiği röportajda anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan'da bir sezon geçirdikten sonra Jose Mourinho'nun ikna etmesiyle Fenerbahçe'ye kiralık gelen Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takıma iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Fransız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers maçının kadrosuna alınmaması, ikili arasında gerilime yol açtı.

"YALAN ASANSÖRE BİNERKEN GERÇEK MERDİVENLERİ ÇIKAR"

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Kadro kararına Instagram'dan tepki gösteren Saint-Maximin, "Yalan asansöre binerken gerçek merdivenleri çıkar" paylaşımını yaptı.

Mourinho ise maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda şu sözlerle karşılık verdi.

"Bir futbolcu iyi çalışıyorsa, çok çalışıyorsa, her gün antrenman yapıyorsa formdadır ve merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyacı yoktur. Ama bir oyuncu iyi antrenman yapmıyorsa, geç geliyorsa, fazla kiloluysa ve oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyacı vardır. Çünkü merdivende çabuk yorulur."

MOURINHO'NUN DESTEĞİNİ UNUTMADI

The Athletic'e konuşan Saint-Maximin, Mourinho ile ilişkisinin her zaman sorunsuz olmadığını ancak Portekizli teknik adamdan çok şey öğrendiğini söyledi. Fransız futbolcu, aralarındaki ilişkiyi saygının önemli yer tuttuğu bir baba-oğul ilişkisine benzetti.

Saint-Maximin ayrıca Mourinho'nun, kendisine ait 100% OVNI Akademisi'ne verdiği desteğin onu çok etkilediğini ve bu desteği hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

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