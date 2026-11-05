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LeBron: "Luka ve Cade, en sevdiğim oyunculardan ikisi"

Philadelphia 76ers'ın yıldızı LeBron James, Luka Doncic ve Cade Cunningham'a duyduğu beğeniyi dile getirirken takımının güçlü başlangıcına rağmen final konuşmak için erken olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron: 'Luka ve Cade, en sevdiğim oyunculardan ikisi'
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Philadelphia 76ers'ın Detroit Pistons'ı 112-106 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından LeBron James, Cade Cunningham ve eski takım arkadaşı Luka Doncic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleyi 13 sayı, 10 ribaund ve sekiz asistle tamamlayan James, NBA tarihinde 16 bin saha içi isabetine ulaşan ilk oyuncu oldu. Kareem Abdul-Jabbar, kariyerini 15 bin 837 isabetle tamamlamıştı.

Cunningham'ı lise döneminden ve Oklahoma State'te oynadığı sezondan bu yana takip ettiğini belirten James, şunları söyledi:

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"Cade'i uzun zamandır çok beğeniyorum. Birçok şeyi yapabilen uzun guardları seviyorum. Luka ve Cade, en sevdiğim oyunculardan ikisi."

Cunningham ile çok iyi bir ilişkileri olduğunu da belirten James, 26 sayı, 11 asist ve yedi ribaund üreten yıldız oyuncuya karşı amaçlarının her pozisyonu zorlaştırmak olduğunu söyledi:

"Kendi oyununu bir şekilde oynayacak. Çünkü gerçekten o kadar iyi."

James, savunmadaki katkısı nedeniyle Dean Wade'i de övdü. Wade, 22 dakikada beş ribaund alırken sahada bulunduğu bölümde Philadelphia rakibine yedi sayı üstünlük sağladı.

"Oyun zekâsı çok yüksek. Birkaç pozisyonda bunu yaptığını düşünüyorum."

Galibiyetle derecesini 8-1'e getiren ve deplasmanda dörtte dört yapan Philadelphia'nın geçmişte birlikte finale çıktığı takımlara benzeyip benzemediği sorulan James, istikrarı öne çıkardı:

"O takımlar sezon boyunca istikrarlıydı. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ve birbirimizi sorumlu tutuyorduk. Burada da bunun işaretlerini gördüğümü düşünüyorum."

Ancak tecrübeli yıldız, değerlendirmesinin erken bir gözlem olduğunu vurguladı:

"Uzun bir sezon var. Finallerden ve benzeri şeylerden bahsetmek için çok erken."

Philadelphia'nın kimliğinin savunma üzerine kurulacağını belirten James, hücumdaki yeteneğe rağmen o tarafta hâlâ gelişim aşamasında olduklarını söyledi:

"Kimliğimiz savunmamız olacak. Farkımızı savunmada ortaya koyacağız."

"Hücum tarafında hâlâ bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz."

Takım içindeki uyumun da işlerini kolaylaştırdığını ifade eden James, "Oyuncular birbirleriyle iyi anlaşıyor, birbirlerini seviyor. Birlikte olmaktan keyif aldığınız insanlarla oynamak işi çok daha kolaylaştırıyor" dedi.

Sezonun en yüksek rakamına ulaşarak 30 sayı atan Jaylen Brown, bitime 37 saniye kala Detroit altı sayı gerideyken Cunningham'ın üçlük denemesini bloklayarak galibiyette önemli rol oynadı.

James, yeni takımına alışma sürecindeki Brown hakkında, "Yeni bir sistem, yeni bir şehir, her şey yeni. Harika iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

NBA'deki 24. sezonunda vücudunu koruma yaklaşımı da sorulan James, daha önce bir podcastte değerlendirdiği pozisyondaki tercihinin bilinçli olduğunu belirtti. Fiziksel temastan kaçmadığını vurgulayan yıldız oyuncu, tecrübesinin kendisine oyunu önceden okuma avantajı sağladığını söyledi:

"Bazı şeyleri daha gerçekleşmeden görebiliyorum. Bu ligde çok şey yaşadım."

"Sonuçtan çok sürece tutkuyla bağlıyım. Beni her gün ayağa kaldıran şey bu."

Philadelphia, cuma günü NBA Kupası karşılaşmasında James'in eski takımı Cleveland Cavaliers'a konuk olacak.

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